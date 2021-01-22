Дуст замедленного действия. Какие болезни вызывает у людей спустя годы отрава для насекомых

Успехи химической промышленности догоняют человечество спустя десятилетия. Ожирение, высокий риск рака молочной железы и сердечно-сосудистых заболеваний у девушек до 26 лет — таковы последствия применения дуста, еще недавно самой популярной отравы для насекомых.

Дуст — это белый порошок без цвета и запаха, считается сильнейшим инсектицидным средством для борьбы с насекомыми. Был запатентован американской компанией и широко употреблялся в народном хозяйстве начиная с 40-х годов прошлого века. В Советском Союзе дуст был почти в каждом доме, препарат быстро и эффективно уничтожал тараканов, мух, комаров, колорадских жуков и саранчу. Но насекомые научились ему противостоять. Появились мухи, на которые не действовали даже 10-кратные дозы дуста. Оказалось, что вещество, попавшее в организм, остаётся там навсегда. Пестициды находили в молоке, мясе, яйцах. Дуст запретили в 70-х годах, но в виде порошка легко можно было приобрести вплоть до середины 2000-х годов.

Ученые калифорнийского Института общественного здравоохранения оценили влияние дуста на здоровье человека, изучив сразу три поколения людей. У женщин брали кровь во время беременности или сразу после нее и измеряли уровень ДДТ(дихлордифенилтрихлорэтан). А спустя десятилетия оценили связь полученных показателей с частотой ожирения и временем менархе (начало менструального цикла) у внучек тех женщин.

Оказалось, что чем выше была концентрация ДДТ, тем выше была частота ожирения. «Воздействие химических веществ, запрещенных десятилетия назад, может повлиять на развитие более ранних менархе и ожирения, которые являются установленными факторами риска развития рака молочной железы и кардиометаболических заболеваний», - делают вывод исследователи.

Есть также данные о том, что применение дуста связано с такими заболеваниями, как рак, гепатит, некоторые болезни сердца и сосудов, бесплодие. Есть исследование о том, что повышенная концентрация этого вещества в организме беременной женщины значительно повышает угрозу рождения у нее ребенка-аутиста, а также детей с врожденными пороками развития.

© Доктор Питер