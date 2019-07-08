В Роспотребнадзоре назвали продукты, которыми легче всего отравиться

Наиболее опасными с точки зрения отравления считаются сладости с кремом, салаты или бутерброды с майонезом, а также шаверма и котлеты. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, к каким продуктам надо относиться наиболее осторожно, чтобы снизить риск отравления. По их данным, самыми опасными считаются салаты с майонезом или сметаной, готовые котлеты и другие продукты из рубленного мяса, шаверма, а также сладости с кремом.

Кроме того, возбудители опасных инфекций могут оставаться овощах и фруктах, если их недостаточно хорошо промыли.

С грязной едой могут передаваться возбудители вирусного гепатита А, дизентерии, сальмонеллезов, кампилобактериозов, норовирусной и ротавирусной инфекций, а также иерсиниозов.

«Чтобы сохранить здоровье, рекомендуется салаты, изделия из рубленого мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации», - рассказали в ведомстве.

© Доктор Питер