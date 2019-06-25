Чтобы не отравиться вместе с тараканами. Роспотребнадзор оценил средства, которые используются для борьбы с насекомыми

Специалист Роспотребнадзора спросил у своих подписчиков в Instagram о том, как они справляются с тараканами. Ответы были разные: мелок, спреи, шарики с борной кислотой, ловушки и даже тапки. Эксперт Роспотребнадзора объяснила, почему некоторые способы не работают и чем лучше травить насекомых, если они все-таки нагрянули.

"Вы сталкивались с тараканами в своем доме?", - спросил Роспотребнадзор подписчиков в своем Instagram. 57% заявили, что насекомые до сих пор остаются проблемой. Заведующая лабораторией проблем дезинфекции ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, профессор Светлана Рославцева прокомментировала способы борьбы с тараканами, которыми активно пользуются россияне.

Шарики с борной кислотой и желтком

Такие шарики - одна из самых известных "народных" мер по борьбе с тараканами. Но они представляют собой приманку в твердой форме, и поэтому считаются неэффективными, утверждает Рославцева: "Более эффективна приманка в жидкой форме, состоящая из 10% борной кислоты, 10% сахара и 80% воды. Такие приманки будут малотоксичны для домашних животных и людей при соблюдении мер безопасности".

Спреи, ловушки, мелки

Некоторые подписчики написали, что для борьбы с насекомыми используют спрей "Барс" для собак (он нужен для защиты животного от блох, клещей - Прим. Ред.). Роспотребнадзор ответил кратко: средство "Барс" не зарегистрировано для медицинской дезинсекции (избавление от насекомых с помощью химических, биологических, механических и других не опасных для человека средств).

Многие используют ловушки "Комбат", они как раз могут помочь избавиться от насекомых, соглашается Рославцева. Но стоит помнить, что ловушки "проявляют инсектицидное действие только на 3-5-е сутки, в связи с чем часто считаются неэффективными".

Мелки от тараканов, которыми принято "рисовать" на мебели и плинтусах, считаются одним из эффективных проверенных способов. Но как отметила специалист Роспотребнадзора, мелок "Катюша" в России не зарегистрирован и не дала никаких рекомендаций по использованию этого средства защиты.

Эффективные в отношении тараканов действующие вещества: фипронил, индоксакарб, гидраметилнон и борная кислота. Покупая средство защиты, изучите его состав, советует профессор Рославцева.

Порошки c aliexpress

Популярностью у страдающих от тараканов пользуются порошки из интернет-магазинов. "Очень многие инсектицидные средства с сайта aliexpress не зарегистирированы на территории РФ, неизвестен их точный состав, либо нет перевода информации о средстве на русский язык. Такие порошки покупать не стоит", - сообщает Светлана Рославцева.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для ограничения перемещения тараканов между помещениями следуюет заделать трещины в стенах, полу, потолке и плинтусами. Насекомые могут также проникать через неплотно закрепленные розетки, щели вдоль труб, поэтому один из ответов об эффективной борьбе с тараканами - "ремонт" - тоже может принести пользу.

Недавно Роспотребнадзор предупредил россиян о нашествии тараканов - пик активности в многоквартирных домах приходится на февраль.

© Доктор Питер