Как помочь тяжелобольным детям, просто выпив кофе

Сегодня, 1 мая, по всей России стартует ежегодная благотворительная акция «Добрый кофе». Чтобы помочь подопечным Детского хосписа, надо в течение месяца всего лишь выпить кофе.

Акция помощи детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями «Добрый кофе» проходит уже четвертый год. На этот раз ее участниками смогут стать жители более 30 регионов, в том числе Петербурга. Партнерами акции стали более 450 кофеен и ресторанных заведений по всей стране. Скоро найти их можно будет на Яндекс.Картах, просто вбив в поисковую строку «Добрый кофе».

Механика акции осталась прежней: любой желающий может выбрать партнерское заведение на интерактивной карте на сайте акции и купить там кофе, часть средств с которого будет направлена в благотворительный фонд «Детский хоспис», создавший первый в России хоспис для детей.

«Собранная по результатам акции сумма пойдет на улучшение качества жизни детей из хосписа, а также строительство нового медицинского учреждения и поддержание существующих», - рассказали в фонде.

В этом году фонд планирует открыть первый в стране хоспис для молодых взрослых.

Последний раз акция проводилась в ноябре 2020 года - тогда за месяц кофейням удалось собрать более 1,7 млн рублей.

© Доктор Питер