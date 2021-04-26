В Петербурге долгожителей будут поздравлять с юбилеем «конвертиком». В Смольном назвали возраст самого пожилого петербуржца

В Петербурге долгожителей будут поздравлять с юбилеем «конвертиком». В Смольном назвали возраст самого пожилого петербуржца18:20, 26.04.2021 / Верcия для печати / 4 комментария
Петербургские долгожители скоро будут получать к юбилею единовременные выплаты — от 15 до 25 тысяч рублей. Такое поручение дал сегодня, 26 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов. По данным Смольного, всего в городе сейчас проживает около 30 тысяч человек старше 90, а самому пожилому петербуржцу — 108 лет.
По словам Александра Беглова, в Петербурге растет число долгожителей. Об этом он сообщил на совещании с членами городского правительства.
«Мы должны их поддержать выплатами к юбилеям. Обязательно введем их в ближайшее время. Прошу профильные комитеты подготовить соответствующие материалы со всеми расчетами», - цитирует главу города пресс-служба Смольного.
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Предполагается, что к 90-летнему юбилею петербуржцам будут выплачивать по 15 тысяч рублей, к 95-летию — по 20 тысяч рублей, к 100-летию — по 25 тысяч рублей.
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По данным Смольного, сейчас в Петербурге проживает 350 человек старше 100 лет и около 30 тысяч - старше 90 лет. Самому пожилому петербуржцу исполнилось 108 лет.
© Доктор Питер
4 комментария Оставить комментарий
Надо на 80 лет давать 80 тыр, на 85 лет 85 тыр, га 90 лет 90 тыр. И далее каждый год давать по количеству лет. 108 лет - 108 тыр!
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Правильно, хорошая идея! С 60 лет уже надо помогать правительству пенсионерам! У них мизерные пенсии, и поддержка будет очень кстати!
Здоровья и долгих лет жизни, они прошли войну, блокаду- это уникальные, стойкие, великие люди!
Еще бы государству и правительству о пенсионерах больше заботиться. Многодетным помогают, а о пенсионерах забыли, многим тоже нужна помощь.