В Петербурге долгожителей будут поздравлять с юбилеем «конвертиком». В Смольном назвали возраст самого пожилого петербуржца

Петербургские долгожители скоро будут получать к юбилею единовременные выплаты — от 15 до 25 тысяч рублей. Такое поручение дал сегодня, 26 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов. По данным Смольного, всего в городе сейчас проживает около 30 тысяч человек старше 90, а самому пожилому петербуржцу — 108 лет.

По словам Александра Беглова, в Петербурге растет число долгожителей. Об этом он сообщил на совещании с членами городского правительства.

«Мы должны их поддержать выплатами к юбилеям. Обязательно введем их в ближайшее время. Прошу профильные комитеты подготовить соответствующие материалы со всеми расчетами», - цитирует главу города пресс-служба Смольного.

Предполагается, что к 90-летнему юбилею петербуржцам будут выплачивать по 15 тысяч рублей, к 95-летию — по 20 тысяч рублей, к 100-летию — по 25 тысяч рублей.

По данным Смольного, сейчас в Петербурге проживает 350 человек старше 100 лет и около 30 тысяч - старше 90 лет. Самому пожилому петербуржцу исполнилось 108 лет.

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