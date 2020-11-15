Продолжительность жизни резко сократилась, а число долгожителей выросло. Демограф — о статистической аномалии ковидного времени

Число долгожителей в России выросло в два раза, сообщает Росстат. В ковидный 2020-й год, когда избыточная смертность в стране достигла рекордных 350 тысяч человек, глубоко пожилые люди от 90 до 100 лет неожиданно перестали умирать. Что кроется за этой статистической аномалией, «Доктор Питер» спросил у независимого демографа, бывшего советника Росстата Алексея Ракши

Справка

По данным Росстата, с 2014 года численность граждан в возрасте 100+ увеличилась в 2,2 раза, 95–99-летних — в 2,3 раза, 90–94-летних — на 65%. На начало этого года в России проживало почти 785,2 тысячи долгожителей 90 лет и старше, а в начале 2020-го — 737,4 тысячи. Самое большое изменение отмечается в группе 100+, сейчас столетних долгожителей насчитывается до 30,4 тысяч.

Суровое мужское кокетство

- Алексей, по данным Росстата численность долгожителей (90 лет и старше) заметно выросла в 2020 году. Самое большое изменение отмечается в группе «100 плюс». Только за год прибавилось, а не убавилось, более 9 тысяч столетних юбиляров. Выходит старикам ковид не страшен?

-В старших возрастах смертность всегда очень большая, она экспоненциально растет с возрастом, то есть вероятность умереть с каждым годом возрастает и достигает к ста годам около 40% и больше в год во всех странах с достоверной статистикой. А мы видим по официальным цифрам, что смертность у нас в стране, наоборот, начинает снижаться с возраста 90 лет и старше, и к ста годам в прошлом, ковидном, году составила у мужчин 5,4 %, хотя на самом деле около 40%. То есть число мужчин 100 лет и старше завышено примерно в семь раз! Вот и выходит, по официальным данным в России 9781 мужчин-долгожителей, которым уже исполнилось сто лет и больше, а на самом деле их тысячи полторы. В возрасте 99 лет мужчин не три тысячи, как заявлено в статистике, а около 600-650 человек. У женщин тоже смертность начинает падать после 96 лет, но так не бывает! То есть, повторю, вероятность смерти для 100-летнего человека, особенно мужчины, в нашей стране невероятно, фантастически низка и снижается с возрастом. Если верить официальным цифрам, то с каждым годом супердолгожители должны быть только здоровее, веселее, прыгать, бегать. Смертность у мужчин в возрасте 100 лет по данным Росстата такая же, как у мужчин 70 лет. А по факту она должна различаться в семь раз. Такой феноменальный рост — это статистический артефакт, вызванный в том числе старческим кокетством на переписи.

- Что это за явление - «старческое кокетство на переписи»?

-К примеру, пришел переписчик к пожилому человеку, особенно если это мужчина, и тот говорит, что ему не 85 лет, как написано у него в паспорте, а 95… И таких случаев, поверьте, немало.

-А зачем прибавлять себе и без того почтенный возраст?

- Здесь людьми двигают разные мотивы — вот, мол, посмотрите, какие мы старые, но бодрые. Такое хвастовство своим «преклонным» возрастом. Кроме того, бывают случаи, когда родственники говорят, что да, с ними живет дедушка ста лет, но он сейчас на даче. На самом деле он давно умер, но переписчик не будет проверять, существует этот человек на самом деле или нет, хотя Росстат внедряет новые разработки для контроля. А на Кавказе вообще любят указывать в «долгожителях» всех давным-давно уехавших из региона или вообще умерших людей. Может быть, таким образом они поддерживают легенду о «кавказских долгожителях». Но подобное лукавство не только для Кавказа характерно — в Москве численность самых пожилых, особенно мужчин, тоже сильно завышена.

- Это только наше российское кокетство или общемировое?

- В других странах это тоже есть. Периодически в разных странах в ходе проверок обнаруживается многократная разница между данными пенсионных регистров и результатами переписей населения. Так было в Японии, Италии, Греции. Переписи для этого и нужны. При этом текущая демографическая статистика обычно точнее, хотя расхождения между ней и переписями достигают десятков процентов для численности населения в самых старших возрастах, особенно 100+. Но у нас, судя по коэффициентам смертности и их пропорциям, разница гораздо больше.

Смертность с каждым годом возрастает. И вот человек, который на переписи назвался 95-летним, на следующий год умирает. Но в статистику по смертности идет уже его реальный возраст 86 лет, который указан в паспорте или свидетельстве о рождении. Уже прошли те времена, когда сам человек из-за неграмотности не знал, в каком году он родился. Даже глубокие старики знают точно, сколько им лет. Человек умирает, и получается, что его «вычитают» не из населения в возрасте 96 лет, а из группы 86-летних. В итоге в статистике есть лишний 96-летний старик, он продолжает «жить» и больше уже никогда не умрет, пока перепись не исправит это.

Фантомы скапливаются наверху пирамиды

- Сколько в статистике таких фантомных долгожителей, можно вычислить? Насколько их много?

- Достаточно, чтобы всего 10% 85-летних завысило свой возраст, чтобы уже в 95 и старше лет удвоилось или даже утроилось число долгожителей (просто потому, что 85-летних даже официально в 8-9 раз больше, чем 95-летних людей). И с каждым годом эта разница нарастает — фантомы скапливаются наверху, на кончике половозрастной пирамиды, и уходят в возраст за сто лет. Это признак очень плохого качества демографической статистики, характерный для среднеразвитых стран (в слаборазвитых нет вообще никакой статистики, для них делает оценки ООН). Этого нет в странах, где есть регистр населения, к примеру, как в Скандинавии. В России сейчас тоже создается реестр населения, и я надеюсь, что он сильно уменьшит число таких фантомных долгожителей, которые копятся после каждой переписи, сейчас с 2010 года, с момента последней переписи населения. Она проводится раз в десять лет, и должна была быть в 2020 году, но из-за пандемии ее перенесли. В этом году перепись планируют провести в сентябре, и если ковид или что-то другое не помешает, то она должна состояться. И тогда она в разы должна уменьшить это сумасшедшее количество супердолгожителей, которое нам сегодня демонстрирует официальная статистика. Каждая новая перепись должна «срезать» этих фантомов, но обычно, к сожалению, делает это не до конца, ведь кокетство стариков или желание родственников недавно умерших на всякий случай рассказать о них переписчику как о живых никуда не ушло, и качество переписи остается низким.

- Данные переписи сильно отличаются от официального учета?

- На переписи ваши данные записывают только со слов — возраст, пол, национальность, владение языком и т.д. А когда человек умирает, то информация об этом проходит через совершенно другую систему административного учета, через медицинские документы, потом через отделы ЗАГС, где проверяют документы и базы данных. Принципы переписи и система учета смертности несопоставимы, и в результате приводят вот к таким проблемам.

- Как повлияла на долгожителей эпидемия коронавируса? Уже звучит мнение, что старики, прошедшие войну, голод и лишения оказались самыми стойкими, поэтому и выжили в ковидный год.

- Закон Гомперца-Мейкема гласит - чем старше человек, тем больше у него вероятность умереть, и она с возрастом растёт довольно быстро. Примерно так же ведёт себя избыточная смертность по возрасту и из-за ковида. Но есть нюансы. В России вероятность умереть в 2020 году сильнее всего, на 20% и более, выросла у мужчин после 68 лет, а у женщин в промежутке между 48 и 82 годами. В среднем, в предпенсионном и пенсионном возрасте - до 71 года прирост смертности у женщин оказался больше, чем у мужчин. Хотя в обычное время в трудоспособном возрасте вероятность умереть у мужчин гораздо выше, чем у женщин.

Кавказское долголетие ничем не отличается от петербургского

- В каком российском регионе больше всего вымышленных долгожителей?

- В Ингушетии. Согласно официальной статистике, население этой республики составляет уже 515 тысяч человек, но по моим расчетам около 330 тысяч. Продолжительность жизни хоть и упала во время эпидемии с 83,4 лет до 81,2 года, но остаётся фантастически высокой для любой страны Кавказа, Восточной Европы или мусульманских постсоветских стран. Реальная цифра на несколько лет меньше — в соседней Чечне, где проживает такой же народ, продолжительность жизни в 2020 году упала с 75,9 до 72,1 года. Но в итоге колоссальное завышение численности населения в Ингушетии дают 8-9 «лишних», «фейковых» лет продолжительности жизни. Число стариков в возрасте 90+, 95+ завышено в десятки раз. Жители Ингушетии точно не живут дольше, чем жители Москвы или Петербурга, просто потому, что медицина в республике, мягко говоря, не такая хорошая, как в столице, и даже гораздо меньшее распространение пьянства и алкоголизма это не компенсирует. Среди всех республик восточной части Северного Кавказа наименьшее завышение общей численности населения наблюдается в Северной Осетии и Чечне. В Чечне, видимо, нет особой нужды играть с численностью населения, Москва и так выделяет по запросу достаточно средств.

- Как сегодня выглядит соотношение мужчин и женщин в стране? По-прежнему «на десять девчонок по статистике девять ребят»?

- Мальчиков всегда рождается больше девочек — в среднем на 5-6%. Но с возрастом эта пропорция меняется, мужчины умирают быстрее, чем женщины, и последних рано или поздно становится больше (главный вопрос в том, насколько рано). И так происходит везде. Даже в самых благополучных странах, в той же Исландии, где разница в продолжительности жизни у мужчин и женщин составляет всего три года (а не десять лет, как у нас), мужская смертность все равно выше женской. Пропорция мужчин и женщин с течением жизни снижается и переходит экватор, когда число женщин сравнивается с числом мужчин — в России эта точка находится в районе 34 лет, после которых женщин становится больше, чем мужчин. Для сравнения: в самых благополучных странах эта граница находится в районе около 60 лет, то есть в возрасте до 60 лет мужчин больше.

- Сотрудники Высшей школы экономики посчитали, что диспропорция в старших возрастах постепенно уменьшается: на 1 января 2016 года на 1 тысячу женщин возраста 90 лет и старше приходилось 237 мужчин, а на 1 января 2021 года уже 309. То есть возрастных мужчин становится больше?

- Логично, что доля мужчин с каждым годом в определенном возрасте должна уменьшаться. Нынешние столетние жители России — это те, кто родился в начале 1920 годов прошлого века. Но они уже уходят.

При переходе от 1928 года рождения к 1921-му доля мужчин должна снижаться ещё быстрее, чем исходя из статистики смертности, это ветераны Великой Отечественной войны. А у нас доля мужчин растет, что невероятно. К примеру, в возрасте 92 лет у нас 27,5% мужчин, а 100-летних — уже 47%! А должно быть 15 % от силы. Более того, эта доля с каждым годом растет даже в пределах одного поколения. Так не бывает, это противоречит всем законам демографии. Демография — это наука на стыке социологии, математики, экономики, статистики. Это точная наука, со своими правилами и формулами, которые надо знать и уметь их применять. Но хороший демограф - редкость, поэтому мы и имеем «двукратный рост числа долгожителей в России».

Хуже, чем в Гондурасе, но лучше, чем в Боливии

- Люди стали в принципе дольше жить?

- Да, конечно. До коронавируса продолжительность жизни в России быстро росла — за десять лет она выросла на 4,6 года, это очень хороший рост. Из развитых стран быстрее рост был только в Южной Корее и примерно такой же в Эстонии. Смертность снижалась по всем возрастам. Но не стоит забывать, что ещё в 2005 году средняя продолжительность жизни в России была 65 лет, ниже России в мировом списке были только страны Черной Африки, Пакистан, Афганистан, Йемен.

- Какая сейчас средняя продолжительность жизни в России?

- Из-за ковида она снизилась на 1,8 года. Это снижение самое большое, если сравнивать со странами Евросоюза, и примерно такое же, как в США. Сейчас средняя продолжительность жизни в России ниже, чем в Гондурасе, но лучше, чем в Боливии, и составляет 71,5 лет.

- Для всех?

- Да. Разница между мужчинами и женщинами всё ещё почти 10 лет. Это очень большая разница. Сегодня в России мужчины в среднем живут 66,5 лет, а женщины — 76,4 года.

- Смена поколений как-то влияет на продолжительность жизни?

- У нас уже сильно вымерло «водочное» поколение. Стареет «пивное» поколение. Потребление пива на смертность почти не влияет. Это путь скандинавских стран, которые перевели свое население с помощью высоких акцизов и ограничений с крепких алкогольных напитков на более лёгкие, и добились в этом успеха. Для нашей страны самым показательным примером в этом смысле стала Якутия, где во многих сёлах (их около 250, и с каждым годом список растет) полностью запрещен алкоголь. Культура самогоноварения сильно не распространена. В результате на всем Дальнем Востоке Якутия сейчас имеет самую высокую продолжительность жизни — 71,1 года. Кстати, Дальний Восток – исторически самый неблагополучный регион по смертности — он и во времена СССР был таким. В России традиционно сохраняется нарастание смертности (снижение продолжительности жизни) с юго-запада на северо-восток. Суровая природа, маленькая ценность человеческой жизни, рисковые люди. За Дальним Востоком следует Сибирь. Но в ковидную эпоху Приволжский федеральный округ, который очень сильно пострадал от коронавируса, приблизился к этим регионам по уровню смертности.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер