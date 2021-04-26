Добавьте остроты. Ученые узнали о новых полезных свойствах перца чили

Свойства перца чили уже давно известны медикам всего мира. Доказано, что острая специя очень полезна для здоровья. Новое масштабное исследование выяснило, что употребление перца чили может влиять и на продолжительность жизни.

Исследования показали, что перец чили обладает противовоспалительным, антиоксидантным, противоопухолевым действием и регулирует уровень глюкозы в крови. Это связано с капсаицином, соединением, которое придает перцу чили характерную остроту - от слабой до интенсивной.

Ученые вновь решили изучить свойства острого красного перца и проанализировали сразу несколько исследований, в которых были проанализированы данные о здоровье и привычках питания 570 тысяч человек в США, Италии, Китае и Иране. Участников разделили их на две группы - тех, кто употребляд в пищу острый красный перец чили и тех, кто иключал эту специю или ел ее крайне редко. Выяснилось, что у тех, кто добавляет перец в блюда, на 25% ниже риск смерти, причем, на 26% - от сердечно-сосудистых забоелеваний, на 23% - от рака, пишет издание Express.

"Регулярное употребление перца чили связано с общим снижением риска смерти, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических", - говорит кардиолог Бо Сюй, доктор медицины клиники сердца из Кливленда, - Это доказывает, что определенные диеты и употребление конкретных продуктов может влиять на общее состояние здоровья».

Ученые отмечают, что пока объяснить механизм действия перца чили на организм нельзя. Невозможно и утверждать о прямой зависимости употребления большего количества перца чили и продолжительности жизни.

«Для подтверждения этих предварительных результатов необходимы дополнительные исследования», - говорит доктор. Он также отметил, что количество и сорт потребляемого перца чили варьировались в разных исследованиях, что затрудняет выводы о том, какого перца и сколько надо есть, чтобы продлить жизнь.

Он также отмечает, что избыточное потребление перца чили неполезно для людей с некоторыми заболеваниями. Прежде, чем добавлять перец в блюда, стоит проконсультироваться у своего врача или диетолога.

© Доктор Питер