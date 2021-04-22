Как не допустить осложнений COVID-19, рассказал доктор Комаровский

Известный врач-педиатр доктор Комаровский дал рекомендации, как не допустить развития осложнений при заражении коронавирусной инфекцией, чтобы не попасть с тяжелой формой COVID-19 в больницу.

Об особенностях лечения нетяжелой формы COVID-19 в домашних условиях врач рассказал, отвечая на вопрос на своем сайте. По словам Евгения Комаровского, пациентам самое главное - не допустить сгущения крови.

"Важно не доводить до дефицита жидкости в организме и своевременно реагировать на повышение температуры — много пить, отслеживать параметры температуры и влажности воздуха в помещении, где вы находитесь, и принимать жаропонижающие. Это главное из того, что можно сделать в домашних условиях, чтобы не допустить ситуации, когда человеку потребуется госпитализация", - сообщил врач Комаровский.

Медик отметил, что в некоторых случаях есть показания к назначению кортикостероидов и препаратов, понижающих свертываемость крови. Но назначать их должен лечащий врач, обратил внимание Комаровский.

Ранее врач разъяснял, что прием препаратов, разжижающих кровь, могут назначить пациентам, уже имеющим проблемы со свертыванием крови или людям старше 50 лет, у которых есть ожирение, гипертония, атеросклероз, перенесенное стентирование сосудов.

"Всегда назначение таких препаратов лучше обосновывать предварительным биохимическим исследованием крови — коагулограммой", - говорит Комаровский.