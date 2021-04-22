Минздрав даст своим главным специалистам в округах новые полномочия

Минздрав расширил фукнционал своих главных внештатных специалистов в федеральных округах. Теперь они смогут вносить предложения в территориальные программы госгарантий бесплатной медпомощи.

Минздрав обновил ведомственный приказ «О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения РФ в федеральных округах РФ». Официально приказ № 374 от 19 апреля 2021 года еще не опубликован. Как пишет Vademec.ru, при подготовке предложений по улучшению качества медпомощи в субъектах, входящих в федеральный округ, главный специалист должен будет анализировать основные статистические показатели, кадровое обеспечение, клинические рекомендации, порядки и стандарты медпомощи, клинические апробации, а также зарубежный опыт работы службы по профильной специальности. Также он будет готовить региональным минздравам методические рекомендации аналитические обзоры по развитию профильной службы во всем округе.

Кроме того, произошли изменения и в номенклатуре специалистов. В ней появились аритмолог, комбустиолог, трансфузиолог, несколько детских специалистов – по медицинской помощи в образовательных организациях, по ВИЧ, по профилактической медицине, паллиативной медпомощи и ревматологии. В то же время из списка исключили главного хирурга, детского онколога (введена объединенная специальность «онколог-гематолог»), детского аллерголога-иммунолога.

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