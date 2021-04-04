Два смертельно опасных стиля питания описали ученые. Один из них чаще "практикуют" мужчины

Масштабное исследование ученых из Великобритании, Австралии и Китая доказало устойчивую связь определенных продуктов и режимов питания с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. В список смертельно опасных продуктов попали шоколад и прочие сладости, масло и белый хлеб, а также сладкие напитки и джемы.

Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine. Авторы проанализировали информацию о питании более ста тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет, которые с 2006 по 2010 годы участвовали в программе UK Biobank. Участники исследования указывали данные о продуктах, которые они принимали в пищу в течение дня. Полученные данные сопоставлялись с информацией о регистрации госпитализаций и смертей участников исследования до 2017 и 2020 годов соответственно.

В результате были названы две модели питания, которые наиболее вредны для здоровья. Первая включает в себя большое количество шоколада и кондитерских изделий, масла и белого хлеба при малом числе овощей и фруктов. Вторая предполагает излишнее потребление сладких напитков, шоколада и кондитерских изделий, а также сахара, консервированных продуктов и небольшое количество масла и сыра.

Первый стиль питания чаще всего "практикуют" мужчины моложе 60 лет, которые к тому же курят, не занимаются спортом и имеют диагнозы "ожирение" или "гипертония". Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у них оказался выше, чем у людей старше 60 лет без избыточного веса или ожирения и питающихся более здоровой пищей.

Второго стиля питания придерживались в основном женщины. Несмотря на то что большинство из них не курили и были физически активными, у многих из них авторы исследования отмечают повышенный уровень холестерина, избыточный вес, диабет и гипертонию.

"Сердечно-сосудистые заболевания - одна из основных причин смерти и инвалидности в Великобритании, и главная причина этого — неправильное питание, - говорит руководитель исследования Кармен Пьернас из Оксфордского университета. - Большинство диетических рекомендаций основаны на питательных веществах, содержащихся в продуктах, а не на самих продуктах, и это может сбивать с толку людей. Наши результаты помогают определить конкретные продукты и напитки, которые могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности".