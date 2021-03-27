Популярная диета может стать причиной сыпи и неприятного запаха изо рта

"Едим жирное и худеем", - так многие описывают модную сейчас кетогенную диету. Принцип питания, которого придерживаются желающие сбросить вес на кето-диете, может спровоцировать проблемы со здоровьем, говорят врачи. Среди них - сыпь, неприятный запах изо рта и тахикардия.

- Кето-диета относится к ограничительным диетам, предусматривает исключение целой группы важных питательных веществ - углеводов, разъяснила эксперт Роспотребнадзора Петербурга, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Татьяна Солнцева. - В классической версии их можно употреблять до 20 г в день, в некоторых вариантах кето-диеты углеводы и вовсе сводят к нулю.

Врач отмечает, что главными плюсами кето-диеты считаются быстрое снижение массы тела, уменьшение уровня глюкозы в крови, притупление чувства голода, повышение настроения и прилив энергии. По словам диетолога, самой успешной обычно бывает первая неделя на кето-диете, но организм сразу начинает терять полезные минералы, и из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем - судороги, тахикардия, сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

- Минусами кето-диеты также могут быть повышние холестерина, потеря запасов магния, воды и гликогена («запасной» углевод в организме, поддерживающий стабильность уровня сахара в крови. Он также участвует в обменных процессах - Прим. ред.), - отмечает врач-диетолог. - Кроме того, иногда начинается кетоновая простуда - по симптомам она не отличается от обычной. Может появиться сыпь на коже, неприятный запах изо рта - из-за того, что влияет на пищеварительную и иммунную систему в целом.

Добавим, модной кето-диета стала только в конце прошлого века, хотя разработал ее доктор Рассел Уайлдер 100 лет назад для лечения детской эпилепсии. Интерес к кето-диете возник в 90-е годы благодаря американскому режиссеру Джиму Абрахамсу. Его сын страдал тяжелой формой детской эпилепсии и отец стал изучать литературу. Он обнаружил описание кето-диеты. Она оказалась эффективной. Абрахамс даже создал специальный фонд для популяризации диеты в помощь пациентам с эпилепсией.

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