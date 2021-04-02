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Морковь против гороха с кукурузой. В Китае решили, какая диета нужна для долголетия

17:29, 04.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Если ежедневно съедать по 5 порций фруктов и овощей, можно прожить дольше. К такому выводу пришли китайские специалисты, изучившие данные 1,9 млн жителей разных континентов. Они выяснили, что при таком режиме питания риск смерти, например, от рака снижается на 10%.

Морковь против гороха с кукурузой. В Китае решили, какая диета нужна для долголетия
Фото: pixabay.com

Исследователи из Китая проанализировали данные 26 медицинских исследований пищевых привычек с участием около 1,9 млн человек из 29 стран и регионов Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии. В итоге они выяснили, что наибольшая продолжительность жизни была у тех, кто ел по 5 порций фруктов и овощей в день. Кроме того, у таких участников риск смерти от различных причин оказался ниже на 13%, от сердечно-сосудистых болезней – на 12%, от рака – на 10%, от респираторных заболеваний – на 35%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Science and Technology Daily.

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При этом, по словам исследователей, не все фрукты и овощи были одинаково важны для долголетия. Так употребление гороха, картофеля или кукурузы не было связано со снижением риска смерти от различных причин. В числе же самых полезных оказались зеленые листовые овощи, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, – цитрусовые, ягоды, морковь.

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Рубрики: Диетология

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