Много калорий и мало витаминов. В Роспотребнадзоре рассказали, кому полезна манная каша

Манную кашу многие считают «пустой» и кроме сытости не видят в ней ничего хорошего. И не зря. Специалисты Роспотребнадзора подтверждают, что для большинства она абсолютно бесполезна, а вот при проблемах со здоровьем все же может принести пользу.

Как считают в Роспотребнадзоре, у манной каши есть три плюса — она быстро варится, хорошо усваивается и благодаря низкому содержанию клетчатки (всего около 0,2%) не раздражает органы пищеварения. Минусов всего два, зато внушительные — она слишком калорийная и в ней мало витаминов и микроэлементов. Но даже при таких вводных эта каша все же может кому-то принести пользу.

«Манная каша рекомендуется в период восстановления после перенесенных инфекционных и неинфекционных заболеваний и операций, пожилым и людям с проблемами органов пищеварения. Можно включать в рацион блюда с манной крупой детям с дефицитом массы тела. Но манка абсолютна бесполезна для здоровых людей, а ее частое употребление приводит к быстрому набору веса», - сообщают в Роспотребнадзоре.

Манная крупа – перемолотые зерна пшеницы. Ее используют не только для приготовления каши, но и добавляют в различную выпечку, соусы, запеканки. Из-за содержащегося в ней глютена (клейковины) не подходит для страдающих целиакией (непереносимостью глютена) Калорийность манки составляет примерно 320-340 ккал.

В то же время, как говорят специалисты, если очень нравится, совсем отказываться от манной каши не стоит. Любителям можно дополнять «бесполезное» утреннее блюдо свежими фруктами и ягодами.

© Доктор Питер