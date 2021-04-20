Много калорий и мало витаминов. В Роспотребнадзоре рассказали, кому полезна манная каша

Много калорий и мало витаминов. В Роспотребнадзоре рассказали, кому полезна манная каша18:11, 20.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Манную кашу многие считают «пустой» и кроме сытости не видят в ней ничего хорошего. И не зря. Специалисты Роспотребнадзора подтверждают, что для большинства она абсолютно бесполезна, а вот при проблемах со здоровьем все же может принести пользу.
Как считают в Роспотребнадзоре, у манной каши есть три плюса — она быстро варится, хорошо усваивается и благодаря низкому содержанию клетчатки (всего около 0,2%) не раздражает органы пищеварения. Минусов всего два, зато внушительные — она слишком калорийная и в ней мало витаминов и микроэлементов. Но даже при таких вводных эта каша все же может кому-то принести пользу.
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«Манная каша рекомендуется в период восстановления после перенесенных инфекционных и неинфекционных заболеваний и операций, пожилым и людям с проблемами органов пищеварения. Можно включать в рацион блюда с манной крупой детям с дефицитом массы тела. Но манка абсолютна бесполезна для здоровых людей, а ее частое употребление приводит к быстрому набору веса», - сообщают в Роспотребнадзоре.
Манная крупа – перемолотые зерна пшеницы. Ее используют не только для приготовления каши, но и добавляют в различную выпечку, соусы, запеканки. Из-за содержащегося в ней глютена (клейковины) не подходит для страдающих целиакией (непереносимостью глютена) Калорийность манки составляет примерно 320-340 ккал.
В то же время, как говорят специалисты, если очень нравится, совсем отказываться от манной каши не стоит. Любителям можно дополнять «бесполезное» утреннее блюдо свежими фруктами и ягодами.
© Доктор Питер
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