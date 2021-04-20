Как сделать завтрак нездоровым. Об опасности овсянки предупредила диетолог

Как сделать завтрак нездоровым. Об опасности овсянки предупредила диетолог13:40, 20.04.2021 / Верcия для печати / 2 комментария
Овсянка - универсальный продукт, который многие из нас любят есть на завтрак или в качестве гарнира. Но употребление ее может оказаться под запретом, если у вас есть проблемы с желудком и кишечником. Кому не стоит увлекаться овсянкой и в каких случаях она может быть нездоровой пищей, рассказала врач-диетолог.
В чашке овсянки (80 гр) содержится чуть более 8 граммов клетчатки, и именно она может стать проблемой для вашего желудка и кишечника. Некоторые продукты с высоким содержанием клетчатки провоцируют физический дискомфорт и усугубляют течение ряда болезней. Так, людям с синдромом раздраженного кишечника не рекомендуется питаться овсянкой.
«Если у вас чувствительный желудок, клетчатка в овсянке может вызвать вздутие живота и газообразование», - цитирует издание EatThis, NotThat! Роксану Эхсани, диетолога Академии питания и диетологии.
Врач советует отказаться от овсянки и вместо нее выбирать более крахмалистые продукты и крупы - например, белый рис. Диетолог советует обращать внимание и на то, с чем вы едите овсянку.
«Если вы кладется в овсянку сахар (даже коричныевый) или мед, вы увеличиваете общее количество калорий и углеводов, которые потребляете, - говорит Эхсани. - Этого не стоит делать людям с состоянием "преддиабет" и уже поставленным диагнозом "диабет".
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Диетолог также рекомендует внимательно читать этикетки на ярких упаковках с фасованной ароматизированной овсянкой.
"Обычно такая овсянка содержит много добавленных ингредиентов и сахар, которые не делают продукт полезным и питательным, - говорит Эхсани. - Лучше покупать самую простую овсянку и самим добавлять в нее свежие фрукты, орехи, семена, возможно, специи, такие как корица и кардамон, чтобы придать ей аромат".
Но добавление сахара - не единственное, что может сделать овсянку нездоровой пищей.
«Если вы едите овсянку, сваренную на цельном молоке или с добавлением сливок, вы увеличиваете количество насыщенных жиров в рационе, что напрямую связано с увеличением плохого холестерина, - говорит Эхсани - Чтобы освянка была полезной для сердца, варите ее на воде или добавляйте растительное молоко - кокосовое, миндальное и другие".
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Ранее эксперты Роскачества сообщали, что овсянка не всегда может быть идеальным блюдом на завтрак. Ведущим малоподвижный образ жизни рекомендуют вместо каши употреблять белковые продукты, например, омлет с овощами или творог. Это же касается и завтрака для школьника: детям лучше употреблять кашу с кусочком сыра, яйцом или мясом. А если у ребенка есть лишний вес, иногда стоит заменять овсянку на полностью белковый завтрак или другие виды круп.
© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
И запомните, есть натощак вредно.
я вот рис ни в каком виде не переношу, эксперты , блин.