Маслом не испортишь. В Роспотребнадзоре рассказали, какая каша поможет бороться с бессоницей, а какая - с вирусами

Какая каша в рационе поможет легче справляться со стрессом и бессонницей, какая — лидирует по содержанию фосфора, а в какой есть аминокислота с противовирусным действием? В Роспотребнадзоре призвали россиян почаще разнообразить свое меню полезными кашами и сравнили содержание в них витаминов.

В Роспотребнадзоре рассказали о полезных свойствах каш из разных видов круп, которые также можно использовать и для приготовления других блюд - гарниров, запеканок, десертов.

Овсянка – одна из самых полезных и питательных круп. В ней почти вдвое больше ценных растительных жиров, чем в гречке – 5,8%. Кроме того, в овсянке есть пищевые волокна – бета-глюканы (связывают холестерин), микроэлементы – магний, фосфор, кальций, железо, натрий и цинк, витамины группы В, РР и Е, а также аминокислоты, к примеру, метионин (отвечает за работу нервной системы), антиоксиданты (повышают сопротивляемость организма), протеины (способствуют развитию мышечной массы), растворимая клетчатка (помогает в очищении организма).

Перловая крупа – это очищенные от цветочной пленки и отшлифованные зерна отборного ячменя. Кстати, из ячменя вырабатывают не только перловку, но и ячневую крупу. В перловой крупе представлен практически весь необходимый для человека набор полезных веществ: витамины группы В, А, РР, Е, фосфор, железо, натрий, калий, кальций, магний, марганец, медь. Эта крупа – лидер по количеству фосфора, в ней содержится также большое количество лизина. Эта аминокислота оказывает противовирусное действие, поддерживает жизненный тонус организма, участвует в выработке коллагена. Также много в ней клейковины – белкового вещества хлебных зерен, которая необходима страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта.

Ячневую крупу получают из дробленого, но не шлифованного ячменя, поэтому клетчатки в ней больше, чем в перловой. Семена ячменя содержат белки, жиры, углеводы, ферменты, витамины В, D, Е, РР, минеральные вещества – кальций, магний, фосфор, железо.

Рис служит отличным источником сложных углеводов и качественного белка. Среди круп он занимает первое место по биологической ценности белка и содержанию высококачественного крахмала – 77,3%. К тому же в нем есть богатый набор витаминов – B1, В2, В6, РР, Е и участвующая в кроветворении фолиевая кислота. Рис легко усваивается и незаменим для людей, страдающих болезнями пищеварительной системы. По словам специалистов, в качестве одного из ингредиентов рис помогает получить наибольший процент питательных элементов из пищи.

Гречневая крупа богата витаминами В1, В2, В6, Р, РР, минеральными веществами – фосфором, калием, марганцем, кальцием, железом, магнием. Она лидирует среди злаков по содержанию витаминов группы В, которые помогают бороться со стрессами и бессонницей. Гречневая каша обладает антитоксическими свойствами, способствует выведению из организма избыточного холестерина и ионов тяжелых металлов, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Пшенная крупа, которую получают из проса, благодаря клетчатке помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта, очистить организм и снизить уровень холестерина в крови. Ее называют одним из основных поставщиков растительных белков и углеводов. В ней есть биологически активные аминокислоты и витамины В1, В2, В5, РР. Она также содержит необходимые организму микроэлементы – железо, золото, фтор, магний, марганец, кремний, медь, кальций, калий и цинк.

Пшеничная крупа, которая вырабатывается из твердых сортов пшеницы, считается хорошим источником энергии для тех, кто ведет активный образ жизни.

Манную крупу тоже делают из зерен пшеницы. Для этого центральную часть зерна, его сердцевину, делят на мелкие частицы. В манной крупе много крахмала – 73%, белка – 11,3%, но почти нет клетчатки – 0,2% и жира – 0,7%. Она содержит витамины В1, В2, В6, Е, минеральные вещества – калий, кальций, натрий, магний, фосфор, железо. Манная крупа обладает высокой калорийностью и питательной ценностью, хорошо усваивается, поэтому рекомендуется диетологами при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и в послеоперационный период.

Кукурузная крупа - один из самых низкокалорийных продуктов, способных выводить из организма жиры. Зерна кукурузной крупы содержат соли калия, фосфор, магний, медь, витамины группы В, Е, каротин, ферменты, крахмал.

Специалисты дали несколько рекомендаций по приготовлению каш. Так, сначала любую крупу надо хорошо промыть водой. Рис, пшено и перловую крупу лучше мыть сначала теплой водой (40-50 градусов), а затем горячей (60-70 градусов), ячневую – только теплой. Чтобы уменьшить время готовки и соответственно сохранить побольше полезных веществ, лучше всего перед готовкой крупу замочить — на несколько часов или на ночь.

Для приготовления рассыпчатой гречневой и пшенной каши крупу немного поджаривают, но варить не советуют — по словам специалистов, лучше ее залить кипятком примерно в равных пропорциях. «В термосе такая каша будет готова уже через 30-40 минут», - уверяют в Роспотребнадзоре.

Чтобы манная каша получилась с особым вкусом и консистенцией, в ведомстве советуют четко придерживаться пропорций — из расчета на 500 мл молока засыпать 100-150 г манки. Крупу надо добавлять в кипящее молоко и варить не более двух минут, дав потом настояться под крышкой 10-15 минут.

© Доктор Питер