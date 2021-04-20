Точка зрения: «Основной принцип — не навреди». История петербурженки, которая преподает оздоровительную физическую культуру

Будущие госслужащие и работники прокуратуры, геологи и молодые мамы — за 16 лет преподавательской карьеры Евгения Назаренко работала с самыми разными учениками. Но при этом она всегда придерживалась общего принципа: организуя занятие или тренировку, важно учитывать состояние здоровья ее участников.

Спортом Евгения начала заниматься еще в школе — ее главным увлечением были лыжные гонки. Поэтому не удивительно, что после выпускного класса она поступила в академию имени Лесгафта. В процессе обучения сдала норматив и стала КМС по лыжным гонкам, а в 2005 году окончила вуз с квалификацией «Специалист по физической культуре и спорту». Надо сказать, что к этому моменту девушка уже год как заочно получала второе высшее: училась на юриста в РАНХ и ГС при президенте Российской Федерации.

Практическое знакомство с темой оздоровительного спорта произошло на последнем курсе академии Лесгафта: Евгения устроилась работать в одну из петербургских поликлиник инструктором по лечебной физкультуре для детей. Малышам ее занятия очень нравились, родители нередко просили об индивидуальных уроках, старшие коллеги отзывались с одобрением. Однако из-за второго высшего времени на инструкторскую работу не хватало, и пришлось отказаться от этой должности.

Тем не менее, именно преподавание физической культуры стало для Евгении главным направлением карьеры. После года учебы в РАНХ и ГС, которая в те годы называлась Северо-Западной Академией государственной службы, руководство вуза предложило ей постоянную должность по основой специализации — без отрыва от обучения. Евгения преподавала здесь физическую культуру с 2005 по 2017 год, причем довольно быстро выяснилось: у многих студентов есть проблемы со здоровьем, так что для занятий требуется особый подход и высокая квалификация.

Поэтому в работе Евгения уделяет особое внимание физической подготовке людей с ограничениями по состоянию здоровья. Эта проблема характерна не только для студентов, но и для всего молодого поколения и часто бывает связана с недостатком двигательной активности.

«Основной принцип в преподавании физической культуры — не навреди и направь, — уверена Евгения Назаренко. — Людей, у которых есть проблемы со здоровьем, меньше не становится, но при этом растет и число тех, кто увлекается спортом или просто предпочитает активный образ жизни. Поэтому очень важно научить, как правильно и без вреда для организма использовать различные виды двигательной активности. Подход к проведению занятий становится более индивидуальным, все чаще мы акцентируем внимание на состоянии каждого студента, учитываем самочувствие, наличие хронических заболеваний и т.д. Нужно сделать так, чтобы ребята, у которых есть проблемы со здоровьем, не пропускали занятия, а приходили и делали то, что будет для них полезно».

Занимаясь с будущими госслужащими, Евгения непрерывно поднимала профессиональный уровень: повышала квалификацию в университете имени Лесгафта, уделяя особое внимание адаптивной физической культуре; проходила курсы для преподавателей фитнеса, которые проводили зарубежные эксперты. Так, в 2014 году она изучала функциональный тренинг с итальянцем Витторио ди Клаудио. А еще через два года знакомилась с тонкостями пилатес на семинаре британца Майкла Кинга, который преподает эту систему упражнений уже более 30 лет.

Юридическое образование помогает Евгении строить карьеру спортивного педагога. В 2017 году ее пригласили на должность старшего преподавателя в Санкт-Петербургский юридический институт университета прокуратуры РФ. Здесь она продолжила двигаться в выбранном направлении, ведя занятия по адаптивной физической культуре и общей физической подготовке для студентов, у которых есть проблемы со здоровьем. Кроме того, в этом вузе она смогла всерьез погрузиться в научную деятельность: опубликовать труды по оздоровительной физической культуре в журналах и изданиях, известных широкому кругу специалистов, а также принять участие в тематических конференциях.

В дополнение к основной карьерной линии Евгения Назаренко в течение нескольких лет вела вечерние занятия по физической культуре для сотрудников геологического института имени Карпинского. «Большинство из них — люди в возрасте, для которых была актуальна профилактика гиподинамии. Занятия проходили в полностью оборудованном спортивном зале на территории института и помогали оставаться в тонусе, тем более что многие из них продолжали выезжать «в поля», а для этого требуется определенная физическая подготовка», — вспоминает Евгения. Также параллельно с преподаванием она занималась тренерской работой: помогала женщинам, у которых недавно появились дети, восстановиться и привести себя в порядок после родов.

Главным в своей деятельности Евгения считает то, что она дает людям возможность полноценно заниматься спортом, подбирая уровень нагрузки и подходящие упражнения. Чтобы успешно преподавать оздоровительную физическую культуру, отмечает она, мало иметь высокую квалификацию и быть экспертом в этом направлении. Нужно уметь доносить информацию, если требуется — показывать, а кроме того — самому выступать вдохновляющим примером.

Мотивировать студентов Евгении удается благодаря тому, что она не только преподает, но и сама много тренируется и выступает в соревнованиях. Вот уже семь лет ее любимый спорт — это бег, предпочтительно на длинные дистанции: марафоны (42 км) и полумарафоны (21 км). Она старается участвовать во всех беговых мероприятиях Санкт-Петербурга, а в 2018 году даже получила благодарность от городского правительства за участие во всероссийском «Кроссе Наций», во время которого заняла третье место на дистанции 5000 м.

«В планах — заниматься со студентами: помогать им улучшать уровень физического развития и уменьшать процент выпускников, у которых есть проблемы со здоровьем. Обязательно продолжу повышать персональную квалификацию и вести активную научную деятельность, — говорит Евгения. — Работу буду совмещать с воспитанием детей: моей дочке уже 10 лет, а сын родился в 2020 году. Ближайшая спортивная цель — выполнить разряд КМС по марафону».