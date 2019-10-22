Шесть "домашних" средств, которые могут облегчить головную боль и мигрень, рекомендует невролог

Не всех приступов головной боли или мигрени можно избежать, но регулярное использование некоторых "домашних" средств и соблюдение ряда правил может улучшить качество вашей жизни. О них рассказали врачи.

Если вы часто мучаетесь от головных болей или мигреней, даже когда принимаете прописанные врачом лекарства, есть меры, которые дадут дополнительный эффект. Понимание того, что провоцирует приступы, поможет вам определить, что их предотвратит, пишет издание EveryDayHealth.

Более 50% женщин и 30% мужчин страдают от головных болей напряжения. Их провоцируют физическое и психическое перенапряжение, зрительное переутомление, боли в шее и так далее. Проявляется эта боль как “сжимание в тисках”, часто возникает с обеих сторон в затылочной или лобной области и распространяется по всей голове.

Приступы мигрени примерно в три раза чаще отмечаются у женщин, чем у мужчин, отмечают эксперты. Например, в США ими страдает 12% людей. Нередко такая боль спровоцирована погодой, усталостью, стрессом, беспокойством, недостаточным сном и так далее.

«Прежде чем покупать биодобавки или лекарства для снятия приступов мигрени или головных болей, обязательно проконсультируйтесь с врачом, - говорит Дженнифер Криглер, доктор медицины, невролог и специалист по головным болям Неврологического института Кливлендской клиники в Огайо. - Даже натуральные вещества имеют побочные эффекты".

Врач назвала "домашние" средства, которые доступны каждому, и могут облегчить головную боль и мигрень.

Ешьте регулярно и избегайте обезвоживания

Пропуск приема пищи может стать спусковым крючком к началу мигрени. Низкий уровень глюкозы в крови, вызванный отсутствием еды, также может вызвать и головную боль напряжения.

Триггером мигрени или головной боли может стать и обезвоживание - даже самое легкое, поэтому всегда держите воду под рукой, особенно, если занимаетесь спортом.

Для некоторых людей спусковым механизмом головной боли могут быть определенные продукты или напитки. Чаще всего, это глутамат натрия, кофе и алкоголь. Врачи советуют вести дневник питания, чтобы определить пищевые триггеры возникновения головной боли.

Омега-3 жирные кислоты могут уменьшить головную боль

Жирные кислоты омега-3 необходимы вашему организму, но они не синтезируются в организме человека и должны поступать с пищей. Их много в лососе, скумбрии, сельди, семенах и масле льна. Согласно исследованиям, употребление большего количества продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот может принести пользу людям, страдающим мигренью - продолжительность приступа заметно сокращается.

Ешьте больше продуктов, содержащих магний

Магний снижает частоту и интенсивность приступов мигрени, говорит Нада Хиндие, доктор медицины, специалист по головным болям из Калифорнии. Магний содержится в бананах, семенах льна и чиа, тыквы, орехах кешью, листовой зелени - шпинате.

Точечный массаж и массаж головы облегчают боль

Акупрессура используется в традиционной китайской медицине и может уменьшить напряжение в мышцах шеи и снять головную боль. Распространенными точками массажа для снятия головной боли считаются Фэн-Чи (у основания черепа, под затылочной костью в ямке внешнего края трапециевидной мышцы, где ощущается углубление), и Чжун-Чжу (находится в канавке, образованной сухожилиями четвертого и пятого пальцев).

Массаж головы также может помочь при головной боли, но есть люди, которые очень чувствительны к прикосновениям во время приступа. Так что совет массировать голову, снимая напряжение и способствуя кровообращению, подходит не всем.

Уменьшить боль может холодный компресс

Для облегчения головной боли можно использовать и холод, и тепло, но, по данным издания, большинство людей с мигренью предпочитают холод. Прикладывать компрессы можно на лоб, виски или шею сзади.

Эфирные масла обладают успокаивающим действием

Некоторые во время головных болей и мигрени находят расслабляющим эффект от запаха масла лаванды, разбавленного масла перечной мяты или базилика. Можно смазывать виски каплей масла или добавлять масла в специальный диффузор.

В качестве альтернативы маслу перечной мяты можно попробовать пить чай с мятой, сваренный из свежих или сушеных листьев. Он также оказывает расслабляющее действие.

Врачи предупреждают, что перед нанесением любого масла на тело проведите тест, нанеся его на внутреннюю сторону запястья, чтобы убедиться, что у вас нет на него аллергии.