Первый "домашний" тест на антитела к коронавирусу скоро может появиться в аптеках. Разработчики говорят о его 96% эффективности

Ученые "Сколково" зарегистрировали -экспресс-тест, который выявляет вируснейтрализующие антитела после вакцинации от коронавируса. Разработчики говорят о его 96% эффективности. Применять тест можно в домашних условиях, показывает результат он за 15 минут.

Новый экспресс-тест для обнаружения иммунитета к коронавирусу от российских разработчиков расскажет об эффективности сделанной прививки. Его главная задача - дать понимание, помогла ли вакцинация каждому конкретному человеку.

"Тест позволяет за 15 минут выявить антитела класса IgG к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S SARS-CoV-2 (спайк белок), то есть, по сути, дать пациенту ответ – возник иммунитет в результате вакцинирования или нет. Новый тест снизит нагрузку на систему здравоохранения и поможет отслеживать уровень популяционного иммунитета", - говорит представитель "Сколково" Кирилл Каем.

Построен тест на классическом методе иммуннохроматографического анализа, для его проведения нужна лишь капля крови. Результат определяется с достоверностью в 96%, заявляют разработчики.

"Экспресс-тест будет полезен как перед вакцинацией «Спутником V» и другими вакцинами, так и после для контроля за образованием устойчивого иммунного ответа. Набор также улавливает устойчивые антитела IgG, возникшие после болезни", - заявляет один из создателей тест-системы Семен Покацкий.

Провести тест можно самостоятельно в домашних условиях всего за 15 минут. В комплект входят все необходимые для анализа материалы: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца. Наборы в скором времени появятся в аптеках. О цене теста на антитела не сообщается.

Ранее ученые ИТМО разработали похожую тест-систему для распознавания коронавирусной инфекции. Ее алгоритм построен по принципу действия глюкометра. Анализ сможет определить стадию заболевания: человек заболел совсем недавно, заканчивает болеть или же уже переболел ковидом.

© Доктор Питер