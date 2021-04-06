Нужно ли сдавать тест на антитела после прививки от коронавируса. Отвечает реабилитолог

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают в стране повсеместно и бесплатно. Но до сих пор у россиян остаются вопросы, как правильно вести себя между введением двух доз вакцины и надо ли сдавать после второго укола тест на антитела. На вопросы ответил врач-реабилитолог.

Реабилитолог Леонид Дьяков рассказал об основных правилах поведения после введения первой дозы двухкомпонентной вакцины. Один из вопросов, который больше всего волнует привившихся, что делать, если почувствовал себя плохо. Врач признает, что организм после прививки тратит силы на выработку антител, поэтому человек может стать уязвимым для вируса или простуды. По его словам, обращаться к врачу стоит, если температура поднимется выше 38,5 градусов. Во время недомогания нужно много пить, обязательно изолироваться и внимательно следить за своим состоянием.

"Если температура в пределах 37-38 градусов, нет поводов волноваться. Если присоединились другие симптомы ОРВИ, действуем по обычной схеме. Вызываем врача и пьем назначенные микстуры", - посоветовал реабилитолог Леонид Дьяков, пишет "РГ".

Врач отмечает, что после вакцинации вполне вероятно заразиться коронавирусом. Это не исключено. Но, как правило, заболевание протекает в легкой форме. И будет достаточно обычного лечения вируса в домашних условиях, отмечает реабилитолог

На вопрос, нужно ли сдавать антитела после сделанных двух прививок от коронавируса, Дьяков напоминает, что жестких медицинских рекомендаций на этот счет нет.

"Но, мое личное мнение, это не помешает. Все мои знакомые через некоторое время после прививки сдавали кровь и оценивали эффективность прививки. У них появились антитела G и люди более уверенно себя чувствуют", - заявил реабилитолог.