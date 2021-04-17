Пышный начес и заколки. Какая прическа самая вредная для волос

Причины ухудшения состояния волос могут быть как внутренними – общее состояние организма, так и внешними – то, что мы делаем с волосами. Какую прическу делать категорически нельзя, чтобы не испортить волосы, рассказал врач-трихолог.

Нужно стараться не травмировать волосы, поэтому аксессуары, заколки и резинки следует выбирать с гладкой поверхностью и отказаться от некоторых способов укладки волос, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

"Самое вредное – то, что делали наши мамы и бабушки в 1960-е годы – так называемый начес, когда волосы против роста расчесывали, чтобы получался пышный пучок. Что происходит в этот момент: мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую. Во время начеса мы всю эту кутикулу разрушаем, это вредно. Прическа абсолютно неважна для здоровья волос, главное, не делать начес", – говорит Георгий Абрамов.

Врач посоветовал обращать внимание на то, как часто возникает необходимость мыть голосу, а также на ширину пробора.

"Если волосы быстро жирнятся, то это уже подозрение на высоковатый уровень мужских половых гормонов. Часто это сопровождается некоторым усилением выпадения волос. Иногда люди думают, что если волосы быстро жирнятся, то нужно использовать шампунь для жирных волос. Это ошибка: если мы каждый день или через день используем такой шампунь и сильно обезжириваем кожу, то мы тем самым стимулируем сальную железу вырабатывать еще больше сального секрета. Чем чаще мы моем голову, тем нейтральнее должен быть шампунь. С точки зрения того, густые волосы или нет, выпадают они или нет, первое, на что обращает внимание трихолог – это ширина пробора. Чем он шире, тем опаснее ситуация, тем быстрее нужна квалифицированная помощь", – подчеркнул Георгий Абрамов.