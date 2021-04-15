Скромная «ЭпиВакКорона». За неделю в Петербурге привились всего 2596 человек

Вакцинация новым отечественным препаратом «ЭпиВакКорона» началась в Петербурге в понедельник, 12 апреля. Напомним, первая (и пока единственная) партия вакцины, рассчитанная на 14 тысяч доз, пришла в Петербург накануне, но за пять рабочих дней привились всего 2 596 человек.

Врачи прививочных пунктов рассказали «Доктору Питеру», что ажиотажа вокруг новой вакцины нет, и пока желающих «уколоться» разработкой новосибирского «Вектора» в разы меньше, чем «Спутником V». Как сообщили в комздраве, за вчерашний день «ЭпиВакКороной» привились 753 человека, «Спутником V» за этот же день — 7234. Таким образом, каждая десятая прививка в городе — это «ЭпиВакКорона».

Ни очередей, ни проблем с записью на прививку в Петербурге нет. Операторы информационно-справочной службы «122» принимают заявки петербуржцев (при звонке нужно сразу уточнить, какую именно вакцину вы хотите получить), и адресуют запрос в районные поликлиники, в которые была распределена первая партия «ЭпиВакКороны». Как правило, в этот или на следующий день уже перезванивает сотрудник поликлиники и назначает удобное для заявителя время вакцинации.

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