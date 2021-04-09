После отказа Дании от AstraZeneca Литва не растерялась и попросила подарить ей оставшуюся вакцину

Правительство Литвы после отказа Дании от вакцины компании AstraZeneca попросило страну "передать всю оставшуюся вакцину". По словам главы правительства, в Литве "наверняка найдутся люди, которые захотят привиться этим препаратом". Сообщения о тромбозах, от которых умирали вакцинированные, не испугали и Германию: канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 16 апреля, привьется вакциной AstraZeneca.

Вильнюс попросил Копенгаген передать Литве оставшуюся коронавирусную вакцину от компании AstraZeneca. Об этом сообщила журналистам премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните, пишет ТАСС.

"Мы обратились и сказали, что если Дания будет рассматривать возможность поделиться вакциной, то мы будем среди тех, кто готов ее принять", - сказала она.

По словам главы правительства, в Литве "наверняка найдутся люди, которые захотят привиться этим препаратом".

В среду, 14 апреля, управление здравоохранения Дании официально заявило: страна отказывается вакцинировать население препаратом от компании AstraZeneca. В ведомстве считают, что существует связь между случаями образования тромбов, кровотечений, низкого количества тромбоцитов и вакциной. Дания стала первой страной, отказавшейся от нее. Помимо этого, страна решила временно не использовать недавно поступившую вакцину от Johnson & Johnson.

Некоторые страны ЕС продолжают использовать вакцину от AstraZeneca. В пятницу, 16 апреля, ею привьется Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает издание Welt. Меркель старше 60 лет, поэтому она входит в группу лиц, которые имеют право на вакцинацию AstraZeneca в Германии.

После сообщений о тромбозах у привившихся страны ЕС начали массово приостанавливать вакцинацию препаратом от AstraZeneca. СМИ сообщали о летальных исходах. После расследования европейский регулятор признал: вакцина может провоцировать тромбоз.