Антидепрессанты могут спасти от самого распространенного вида головной боли, заявил врач

Антидепрессанты могут "переключить" болевые рецепторы и избавить человека от головной боли, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Они помогают даже, когда обезболивающие не действуют при самой распространенной головной боли, которой страдает человек в 8 случаях из 10.

Россияне ошибочно не считают антидепрессанты средством от головной боли, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По словам эксперта, такие препараты смогут помочь при самом распространенном виде головной боли - она встречается в 8 случаях из 10. Это так называемая головная боль напряжения, при которой болит не только голова, но и окружающие ее мышцы шеи. То есть она представляет собой разновидность обострения так называемого остеохондроза и головной боли.

"При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения для того, чтобы переключить болевые рецепторы, чтобы снять вас с этих обезболивающих", — цитируют РИА Новости Мясникова.

Антидепрессанты первого поколения можно принимать как средство от головной боли и в том случае, когда у вас нет депрессии, отметил врач.

Они отпускаются по рецепту. Перед применением таких препаратов необходима консультация врача.

Ранее "Доктор Питер" писал об исследовании уральского невролога, в котором врач заявила: головные боли становятся хрониническими, потому что их лечат неправильно. Исследование опубликовало авторитетное медицинское издание The Lancet. Врач доказывает, что сосудистые, ноотропные препараты или анальгетики, которые назначают пациентам - это неправильное лечение, которое вообще не влияет на причины развития болей.