Дети коронавируса. Ученые исследовали антитела у рожденных от матерей с COVID-19

У детей, рожденных женщинами, которые во время беременности болели COVID-19, исчезают антитела через несколько месяцев. Об этом говорят результаты исследования, проведенного в Испании.

В исследовании участвовали почти 150 женщин, которым был поставлен диагноз SARS-CoV-2 во время беременности или родов и которые родили с марта по ноябрь 2020 года, передает РИА Новости.

К моменту родов женщин разделили на три примерно одинаковые группы - в первой были только что заразившиеся коронавирусом роженицы с положительным ПЦР, но без антител IgG, во второй - женщины на стадии выздоровления от ковид, уже с антителами IgG и еще положительным ПЦР, и в третьей - переболевшие ранее во время беременности, но уже выздоровевшие и с отрицательным ПЦР.

После родов новорожденным сделали тесты на коронавирус и антитела.

В первой группе ни у одного новорожденного не было положительного IgG. Через два месяца положительный IgG был у 42,8% матерей и 11,5% детей, через шесть месяцев – у 33,3% матерей, но ни у одного ребенка.

Во второй группе у 90,9% детей был положительный IgG. Через два месяца – у 95,8% матерей и 57,1% детей, через шесть месяцев – у 83,3% матерей и ни у одного ребенка.

У 80% женщин, выздоровевших к моменту родов, был положительный IgG, у новорожденных – у 84,8%. Через два месяца у 82,3% женщин и 64,7% детей, через шесть месяцев у 57,1% матерей и 14,3% детей.

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Ученые пришли к выводу, что антитела к COVID-19 часто передаются от матерей новорожденным, но исчезают через несколько месяцев. Антитела чаще получали те дети, которые были рождены женщинами, уже поправляющимися после ковида на момент родов.

В исследовании принимали участие специалисты двух мадридских больниц – Грегорио Мараньон и Инфанты Софии, и наваррской – Королевы Софии.

Добавим, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что коронавирус не передается ребенку, рожденному от заболевшей матери. А разработчик "Спутника", глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург признавал, что антитела от матери к ребенку могут проходить через плаценту.