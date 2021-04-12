Как похудеть, не уменьшая порцию на тарелке. Полезные подсказки от врача-диетолога

Избавиться от лишних килограммов, при этом съедая привычную порцию на завтрак, обед и ужин реально, уверена врач-диетолог из Австралии Паула Норрис. Для этого необходимо смешивать привычные продукты с теми, что надолго дадут чувство насыщения и помогут сбросить вес. Врач рассказала о кулинарных лайфхаках для похудения.

Чтобы сбросить лишний вес и остаться сытым, нужно заменить некоторые продукты в привычных блюдах. Так вы получите меньшую калорийность необходимой для вас порции и новое вкусовое сочетание, рассказала Daily Mail диетолог Паула Норрис.

Например, можно по-новому приготовить спагетти болоньезе. Для этого нужно вдвое сократить количество фарша, заменив его половину черной или красной фасолью. В смесь можно добавить тертую морковь, грибы или цукини. «Это не только понизит калорийность блюда, но и добавит драгоценную клетчатку», - объяснила диетолог.

Второй совет диетолога - отказаться от сыра чеддер, заменив его пармезаном. "Это также поможет вам понизить калорийность блюда, так как пармезан имеет острый и резкий вкус, поэтому вы не переборщите с ним".

Еще одна хитрость от диетолога: при приготовлении картофельного пюре замените половину картофеля на пюре из цветной капусты. За счет молока, соли и перца вкус блюда почти не изменится, уверяет врач.

Майонез желательно вообще исключить из меню. Диетолог советует приготовить полезный соус самостоятельно из греческого йогурта, одной чайной ложки дижонской горчицы, чайной ложки лимонного сока, а также соли и перца. В среднем это позволит избежать лишних 180 калорий. При желании можно добавить зелень. Сметану также следует заменить натуральным греческим йогуртом или соусом на его основе.

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