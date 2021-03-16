Широкая кость – это миф. Диетолог объяснил, кому не нужно худеть

Почему люди не могут сбросить вес и стрелка весов замирает, не желая опускаться ниже определенной отметки? Дело вовсе не в "широкой кости" и "неправильном" метаболизме. Кому не надо изнурять себя диетами и питанием, и почему другим легче похудеть, разъяснил врач-диетолог.

Почему не уходит вес? Что влияет на "способность" быстро сбрасывать лишние килограммы? Многие полагают, что даже при соблюдении диет и достаточной физической нагрузке существуют факторы, которые мешают похудению. Например, "плохой" метаболизм и "широкая кость". На самом деле на процесс набора или потери веса это совершенно не влияет, развенчал миф доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, понятие медленный и быстрый метаболизм на самом деле существуют, но гораздо более важный показатель - пластичность метаболизма, иначе - показатель того, как расходуется энергия.

Когда у человека обмен веществ переключается с накопления энергии на ее расход очень быстро, это помогает поддерживать вес, легко сбрасывать и не набирать килограммы.

"Похудеть легче людям, у которых высокий расход энергии, и похудеть легче людям, у которых пластичный метаболизм, то есть он легко переключается на расход энергии. Это свойства в основном людей молодых, мускулистых, психологически открытых, которые любят много двигаться, проводить время на воздухе, в движении. Такие люди обычно полнотой не отличаются", – сказал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik. Он отметил, что понятие "широкая кость" - это абсолютный миф и ориентироваться на цифры, высчитанные по каким-либо формулам, не стоит.

"Масса костной ткани адекватна мышечному развитию, адекватна общей массе тела. Очень часто человек "ведется" на какие-то цифры. Например, весит девушка 70 килограммов, прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется. И кто-то говорит ей, что у нее просто "кость широкая". И это действует как извиняющее обстоятельство. Но вес – это не паспортные данные, кроме вас, никто не знает, сколько вы весите, пока вы сами не скажете, да и по большому счету это никого не интересует", – отметил Михаил Гинзбург.

Самый простой способ стимулировать метаболизм, по мнению диетолога, – полноценный сон и расширение двигательной активности: прогулки, оздоровительная ходьба, домашние упражнения. Кроме того, могут помочь массажные водные процедуры, например, душ с легким контрастированием.