Чаи для похудения навредят сердцу и не помогут сбросить вес, уверена врач-диетолог

Специальные чаи для похудения не помогут избавиться от лишних килограммов, а их частое употребление может спровоцировать аритмию, заявила врач-диетолог Ксения Селезнева. Не существует и каких-то особых сортов кофе, которые бы помогали сжигать жир, добавила эксперт.

Специальные чаи для похудения, которые продаются в аптеках, обладают мочегонным или слабительным эффектом, что никак не поможет избавиться от лишних килограммов.

"Употребляя такой чай, действительно можно увидеть разницу на весах. Масса тела уменьшится, но при этом важно понимать, что это произойдет исключительно за счет изменения количества воды в организме. Количество жировой массы при этом точно не уменьшится, а вот проблемы со здоровьем могут возникнуть", — рассказала агентству "Прайм" врач-диетолог Ксения Селезнева.

По словам эксперта, когда мы пьем чай для похудения, то из организма выводятся нужные микроэлементы, например, калий. Помимо этого, злоупотребление такими напитками может спровоцировать нарушение сердечного ритма.

Что касается кофе, то этот напиток тоже не поможет разогнать метаболизм и навсегда избавиться от лишних килограммов. Эффект будет такой же, как и от чая для похудения - вес быстро вернется.

Не существует и сортов кофе, которые бы помогли похудеть. Такие заявления производителей всего лишь маркетинговый ход.