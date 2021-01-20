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Диетология Образ жизни

Врач объяснил, почему кофе помогает сохранить молодость

11:49, 20.01.2021   / 0 комментариев ↓
Кофе может оказывать омолаживающий эффект за счет содержащихся в нем антиоксидантов, рассказал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников. Еще один плюс бодрящего напитка - он помогает бороться с отеками и акне. Врачи подметили, что у большинства пациентов, которые пьют кофе регулярно, нет расширенных пор и воспалений на коже.

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Кофе оказывает омолаживающий эффект на наш организм за счет содержащихся в нем антиоксидантов, считает врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников. "Свободные радикалы – химические соединения, которые мы получаем каждый день из негативной окружающей среды, при неправильном питании, нервных срывах, стрессах. Все свободные радикалы, которые мы получаем извне, запускают процессы старения в организме. Если мы хотим избежать этого, должны употреблять антиоксиданты. Они есть таблетированные, но гораздо проще потреблять антиоксиданты естественные, да еще и приносящие удовольствие. Кофе - это мощный антиоксидант, который останавливает процессы старения", – объяснил Станислав Арканников в интервью радио Sputnik

Кофе активно используется для косметологических процедур. Кофеин, которым богат этот продукт, помогает бороться с акне и отеками на лице.

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"Кофеин стимулирует лимфатическую систему, поэтому, если человек выпивает достаточное количество чашек кофе за день, то у него не будут отекать лицо и тело. Также кофе нормализует действие сальных желез. Врачи подметили, что пациенты, которые пьют кофе регулярно, не страдают такими проблемами, как акне. Конечно, при условии, что в напитке нет сахара, потому что он как раз способствует формированию прыщей", – сказал Станислав Арканников.

По словам врача, общепризнанная норма кофе – две-три чашки в день, но не стоит забывать и про индивидуальные особенности организма. "Главное – кофе не должен угнетать, приводить в состояние, когда возникают сонливость, головокружение и другие негативные последствия", - пояснил дерматолог. 

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