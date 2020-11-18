Эндокринолог: Здоровому человеку кофе перед сном не навредит

Кофе можно пить не только утром, но вечером и даже на ночь, главное - не на пустой желудок. Почему чашка кофе натощак может быть опасна для здоровья, объяснил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

Страсть к утреннему кофе может быть проявлением нездорового пищевого поведения, считает врач-эндокринолог Алексей Калинчев. Выпивать с утра чашечку кофе можно только после завтрака, чтобы в будущем не произошло обострение хронических заболеваний.

"Кофе натощак грозит обострением хронических заболеваний ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит. По факту мы все имеем эти заболевания в той или иной стадии, просто они могут находиться в состоянии ремиссии со школьных или студенческих лет. Когда люди пьют кофе натощак, у них, скорее всего, неправильное пищевое поведение, нет чувства здорового голода. Они утром не хотят есть и выпивают кофе, чтобы взбодриться", – пояснил Алексей Калинчев в интервью радио Sputnik.

Также врач заверил, что здоровый человек может пить кофе как утром, так и в любое другое время суток. Этот напиток не всегда тонизирует, а иногда даже дает обратный эффект. После еды сочетать кофе можно хоть с чем, например, со сладким десертом.

"С чем сочетать кофе – с молоком, с заменителями молока, со сладким, с жирным – не принципиально, важно, что человек перед этим поел. От того, что вы выпили кофе с десертом, ожирение не разовьется. Кофеманы обычно пьют просто кофе, несколько чашек в день. Десерт – это исключение. Нет такой большой группы людей, которая бы любила так делать. После плотной еды мало кто ест десерт, это больше детские истории, взрослые люди так не делают", – сказал Алексей Калинчев.