Определяем болезнь по запаху. Вам помогут сладкая и кислая "подсказки"

Врачи признают - принюхавшись, и не игнорируя "подсказки" организма, можно выявить тяжелое заболевание в начале его развития. Какие же запахи сигнализируют о патологиях, рассказала терапевт.

По кислому запаху кожи или пота можно определить признаки нарушения метаболизма. Это бывает при преобладающем употреблении в пищу продуктов с низким уровнем углеводов (кето-продуктов) и связано с избытком токсических веществ. Если человек ест много мяса и яиц, масла и жиров, его кожа может издавать специфический кисловатый запах.

"В частности, этот запах может появиться, когда человек по какой-то причине употребляет большое количество белковой пищи или с большим содержанием жира", — уточнила врач-терапевт Наталья Лазуренко.

А вот легкий фруктовый или сладкий запах, особенно, если он становится сильнее во время мочеиспускания, может сигнализировать о развитии сахарного диабета. Это связано с процессами распада, вызванными нарушением углеводного обмена и происходит из-за избытка сахара в крови, ведь глюкоза выводится с мочой, предупреждают врачи.

"Если вы замечаете, что ваша моча имеет отчетливо сладкий запах, вам следует как можно скорее поговорить со своим врачом. Это особенно важно, если вы стали ходить в туалет чаще, чем обычно, а также чувствуете сильную усталость или постоянную жажду, советует эксперт британского издания о здоровье. - Чтобы понять, есть ли проблема, вам понадобится анализ крови на глюкозу. Чем раньше будет диагностирован диабет и начато лечение, тем лучше".

Если подозрения подтвердятся, вам понадобится изменить образ жизни, отмечает врач. Есть два ключевых фактора контроля сахара в крови - изменение режима питания и регулярные физические упражнения. Также придется ограничить употребление определенных продуктов, в частности углеводов.

"Чтобы избежать употребления самых "опасных" углеводов (быстро повышающих сахар в крови), следует оценивать их по гликемическому индексу (ГИ) - рейтинговой системе для продуктов. Он показывает, насколько быстро каждый продукт питания, содержащий углеводы, влияет на уровень сахара (глюкозы) в крови".

Кроме запахов врачи также рекомендуют внимательно следить за состоянием кожи: высыпания или изменения кожного рисунка могут быть предвестником заболеваний внутренних органов.