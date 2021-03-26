Новости из Турции пугают туристов. В стране растет число зараженных, но очаг заболеваемости далек от курортов

В Турции ситуация с заражением коронавирусом становится все серьезнее. Накануне зафиксирован наибольший за все время пандемии суточный прирост заболевших ковид - более 55 тыс. случаев. Эти новости очень беспокоят российских туристов. Но волноваться не стоит, уверяют представители турбизнеса. Очаг заболеваемости находится далеко от курортных городов.

В Турции накануне снова зафиксировали наибольший прирост случаев COVID-19. В стране выявили 55941 заболевшего. Это самые большие цифры статистики коронавируса в Турции за всю историю пандемии, сообщает ТАСС.

Как сообщили в минздраве страны, главный очаг вспышки заболеваемости, за счет которого и происходит внушительный рост числа новых заболевших – это регион Карадениз, то есть черноморское побережье Турции на Севере страны. Этот очаг расположен вдалеке (900-1000 км) от туристических провинций Анталья и Мугла, которые в основном посещают российские туристы и куда выполняются чартерные рейсы из России. Российские туристы регион Карадениз не посещают, авиасообщения с российскими городами нет – ни регулярного, ни чартерного, рассказали в АТОР.

Кроме того, турецкие СМИ отмечают, что рост заболеваемости может быть связан с резким увеличением числа тестов на ковид среди местных жителей. Уточняется, что среди выявляемых заболевших доля бессимптомных пациентов в некоторых провинциях может доходить до 60-70%.

В курортных районах Турции тоже фиксируют новые случаи заражения коронавирусом. По данным Минздрава Турции, в провинции Анталья сейчас зафиксировано 190 случаев заболевания на 100 тысяч населения в неделю. Население провинции – 2,5 млн человек. Следовательно, за неделю во всей провинции Анталья выявляют всего 4750 носителей вируса.

В провинции Мугла (Эгейское побережье) - 146 случаев на 100 тыс. населения. В провинции проживают 1, 1 млн человек. Это означает, что в неделю здесь выявляют еще меньше - 1606 носителей вируса.

Добавим, что из-за роста заболеваемости в Турции в период Рамадана (13 апреля – 12 мая) будут действовать строгие ограничения. В частности, закрыты все магазины, рестораны и ночные клубы.

Туристам в Турции рекомендовано находиться исключительно на территории своих отелей. Это сводит контакты отдыхающих с местным населением практически до нуля.

Из России в Турцию можно попасть прямыми рейсами. Путешественники должны предъявить ПЦР-тест. Он является допуском на борт самолета.