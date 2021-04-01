Аналитики посчитали, как в пандемию выросли расходы на лекарства в разных регионах России

Аналитики посчитали, как в пандемию выросли расходы на лекарства в разных регионах России11:11, 07.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
По подсчетам аналитиков, обычная российская семья тратит на лекарства около 20 тысяч рублей в год. При этом самые частые покупатели в аптеках - жители 9 российских городов. Цены на медикаменты во время пандемии выросли на треть, говорят опрошенные.
Средняя российская семья тратит на покупку лекарств 19,5 тысяч рублей в год. Результаты опроса показали, что с начала пандемии цены на лекарства увеличились на 36%, пишет РБК. Как отмечают эксперты, одна из главных причин роста - пандемия коронавируса. Люди стали внимательнее относится к своему здоровью и потому скупают больше лекарств.
Больше всего медикаментов покупают жители в 9 городах РФ: Барнауле, Волгограде, Вологде, Кирове, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Севастополе и Симферополе, выяснили эксперты. 55% опрошенных из перечисленных городов посещают аптеку несколько раз в месяц.
Реже всех заглядывают в аптеки жители Владикавказа и Махачкалы. Аналитики выяснили, что 9% опрошенных в этих городах не ходят за лекарствами. Около 20% опрошенных посещают аптеку несколько раз в год. Четверть населения во Владикавказе и Махачкале покупают медикаменты раз в несколько месяцев, а 45% - чаще, чем один раз в месяц.
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Опрошенные также оценили работу врачей и фармацевтов в период пандемии. Так, 40% россиян оценили труд медиков на "хорошо" и "отлично", работу фармацевтов оценили выше - за оценку "отлично" проголосовали 54% опрошенных.
Опрос проводил в феврале—марте «Сбербанк страхование» в 75 российских городах с населением более 250 тысяч человек. В каждом городе были опрошены не менее 200 человек по репрезентативной выборке.
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