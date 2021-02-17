Богатые европейские страны скупили коронавирусную вакцину "про запас". Аналитики выяснили, какие препараты самые популярные

Китай обвинил богатые страны в том, что они закупили вакцин больше, чем требуется для населения. В то время как многие страны до сих пор не могут получить обещанные препараты. По данным аналитиков, самый большой спрос у европейских стран и США на вакцину от AstraZeneca,на втором месте препарат от Pfizer. ЕС с обвинением не согласился и заявил, что они тоже помогают развивающимся странам, но не афишируют этого, а Россия и Китай используют свои вакцины как пиар-инструмент.

Европейский союз и США лидирует по закупке вакцин от коронавируса, пишет РБК со ссылкой на данные от экспертов Дьюкского университета. Так, по подсчетам аналитиков, на страны с высокими доходами приходится 4,6 млрд доз, что составляет 53% всех закупок вакцин в мире. Страны с доходами выше среднего купили 17% вакцин, а страны со средним достатком и достатком ниже среднего - 16%. Оставшаяся доля приходится на закупки через механизм COVAX под эгидой ООН, направленный на предоставление всем странам равноправного доступа к вакцинам.

Самая востребованная вакцина от компании AstraZeneca (в мире зарезервировали 2,4 млрд доз), после нее идет препарат от Pfizer (1,5 млрд). Российского "Спутника V" на рынок поставили 303 млн доз. Разработку Центра Гамалеи по поставкам обогнал и китайский Sinovac - 480 млн доз.

По прогнозам экспертов, в 2021 году все производители могут выпустить около 12 млрд доз вакцин, уже подписаны контракты на закупку 8,6 млрд доз. Больше всего препаратов зарезервировала Европейская комиссия от имени 27 стран ЕС (1,8 млрд), на втором месте США (1,2 млрд), на третьем разместился Африканский союз (680 млн), на четвертом месте Великобритания (457 млн), на пятом — Бразилия (370 млн).

Справка:

Согласно классификации Всемирного банка, к странам с высокими доходами принадлежат государства с ВВП на душу населения выше $12,5 тыс. (США, ЕС, Великобритания, Гонконг и др.). Страны с доходом выше среднего имеют подушевой ВВП в районе $4–12,5 тыс. (Китай, Бразилия, Белоруссия и др.), страны с доходами ниже среднего — $1–4 тыс. (Индонезия, Непал и др.).

Эксперты Дьюкского университета также посчитали, что ЕС, Британия и Канада закупили больше вакцин, чем требуется для вакцинации их населения. Так, население в ЕС - 375 млн человек, в то время как союз закупил 1,8 млрд доз вакцин, чтобы все желающие точно получили необходимое количество доз, даже если какой-то из производителей столкнется с проблемами (как это случилось с препаратом от компании AstraZeneca).

Аналитики отметили, что у них нет данных о количестве произведенных для внутреннего рынка вакцин в Китае и России, поэтому данные по этим препаратам они не учитывали.

Глава МИД КНР Ван И заявил, что ситуация на рынке - это "вакцинный национализм". Из-за того, что богаты страны скупают больше, чем нужно, другие страны остаются в дефиците и не могут получить препараты. Ван И добавил, что Китай отправляет свои вакцины в 80 стран, а в 40 поставил их на коммерческой основе. Статистика от британской компании Airfinity, опубликованная в марте, подтверждает слова министра - Китай экспортирует 48% произведенных вакцин. США и Великобритания почти не занимается экспортом зарубеж.

В ЕС с Китаем не согласились. Так, глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан заявлял, что союз тоже помогает развивающимся странам, но не афиширует этого. А Китай и Россия используют свои вакцины для пиара. «У меня есть пример <...>, касающийся Сенегала, куда по заявлениям Китая будет поставлено 200 тысяч доз вакцины Sinopharm. Это хорошо, но в то же время через COVAX в Сенегал уже направлено почти 400 тыс. доз и еще будет отправлен 1 млн доз в том же году», — сказал он. Плюс к этому, вакцины из ЕС были направлены в Британию и Канаду. Газета Washington Post сообщала, что крупную партию (3 млн доз) отправили в Мексику.

Британия и США также не согласна с обвинениями Китая, там говорят, что запрета на экспорт нет. Вашингтон и Лондон внесли пожертвования в проект COVAX (программа международного сотрудничества по производству и распределению вакцин - Прим. ред.). Так, США пожертвовал 4 млрд долларов, а Британия - 734 млн долларов.

В России используются только отечественные вакцины. Что касается импортных препаратов, то заявка на регистрацию в России подана от одного производителя. Процесс длится уже несколько месяцев, пишет "Фонтанка".

«Российские власти замедлили регистрацию вакцины против COVID-19 от китайской CanSino Biologics Inc., единственной зарубежной вакцины, которая проходит испытания, поскольку они уверены, что смогут привить население отечественными вакцинами», — сообщает 6 апреля Bloomberg.

Заявку на регистрацию китайского препарата подала компания «Петровакс», которая надеялась пройти процедуру еще в январе. Три источника агентства предположили, что задержка связана с наличием российских вакцин. Собеседник в правительстве уточнил, что CanSino Biologics Inc начал регистрацию, когда было не ясно, как быстро Россия сможет подготовить свои препараты. Сейчас РФ может обеспечить себя вакцинами от коронавируса, однако при этом и CanSino может получить одобрение.

Сейчас в РФ прививают "Спутником V", вчера в регионы отправилась первая крупная поставка "ЭпиВакКороны". Обещают, что и "КовиВак" на подходе.