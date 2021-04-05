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Общество

Врач назвал последствия отказа от вакцинации - и это не только риск тяжелого COVID-19

09:30, 05.04.2021   / 0 комментариев ↓
Количество людей, сделавших прививку от коронавируса в России пока очень небольшое. Отказ от вакцинации может стать причиной не только тяжелого заболевания, но и привести к тяжелым экономическим последствиям, заявил врач-реаниматолог.

pixabay.com
pixabay.com

В России более половины населения считают, что им не надо делать прививку от коронавируса. "Иначе как средневековьем назвать это я не могу", - прокомментировал результаты опроса россиян врач-реаниматолог Александр Островский. Он назвал возможные причины отказа от вакцинации. И это не только риск тяжело перенести COVID-19.

По словам врача, нежелание делать прививку грозит серьезными последствиями для страны в целом. Срыв кампании по вакцинации приведет к дальнейшему распространению и мутациям вируса, что накладывает большое экономическое бремя на национальную систему здравоохранения. 

"Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы. Всё это имеет тяжелые экономические последствия", - сказал врач в интервью РИА Новости. 

Островский заявил, что необходимо продолжать носить маски, пока эпидемия не закончилась. Он сравнил отказ от ношения маски с рискованным поведением водителя автомобиля, не желающего пристегиваться ремнем безопасности. 

"Люди не понимают, что пассивная безопасность на 60% снижает летальность и тяжесть последствий", - добавил собеседник агентства.

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Он подчеркнул, что носить маску и соблюдать социальное дистанцирование довольно легко. Кроме того, по его словам, человек легко может контролировать состояние своего здоровья и предотвращать сезонные инфекционные заболевания, а в больнице нужно находиться только в случае крайней необходимости. 

"Доктор Питер" сообщал, что в России полностью прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции как минимум 4,72 млн человек – это 3,2% населения. Среди регионов по этому показателю лидируют Чукотка, Москва и Ненецкий автономный округ. В Дагестане даже первую дозу вакцины получили менее 1% жителей.

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