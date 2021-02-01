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Жителю Барнаула в больнице по ошибке сделали укол "Спутника" вместо прививки от гепатита

13:55, 02.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

В Барнауле мужчина в горбольнице получил дозу "Спутника V", хотя пришел привиться от другого заболевания. Ситуацию уже взяли на контроль в местном Минздраве и обещают, что подобные случаи не повторятся.

Жителю Барнаула в больнице по ошибке сделали укол &quot;Спутника&quot; вместо прививки от гепатита
Фото: pixabay.com

Жительница Барнаула рассказала в соцсетях про случай с ее супругом, которому по ошибке в больнице сделали не ту прививку.  Мужчина отправился в медучреждение, чтобы вакцинироваться от гепатита и дифтерии, это требовалось для справки на работу, а получил дозу "Спутника V". 

"Он обошёл три кабинета, его спрашивали о прививках от гриппа и ковид, но грипп мы не ставим, а ковидом переболели, о чем он и сообщил врачам", - рассказала Валерия Рудова в одном из барнаульских пабликов VK.

Но в итоге в прививочном кабинете мужчину с направлением на вакцинацию от дифтерии и гепатита привили от коронавируса. Об этом он узнал уже дома, листая прививочный сертификат. 

"Мы обнаружили, что записей о нужных прививках нет, зато появилась запись о прививке вакциной "Спутник V". Сказать, что мы в шоке - ничего не сказать!", - возмущается жительница Барнаула. По ее словам, в больнице объяснить произошедшее не смогли. 

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Позже ситуацию прокомментировали в местном Минздраве. 

- В данное время внесены изменения в стандартную операционную процедуру вакцинации, проведены мероприятия для предотвращения подобных случаев, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, выделен отдельный прививочный кабинет для вакцинации против коронавирусной инфекции.

Также к работнику, допустившему ошибку, будет применено дисциплинарное взыскание, сообщили в Минздраве.

В горбольнице после инцидента провели специальную конференцию для сотрудников по теме: "Прием пациента перед вакцинацией. Идентификация личности пациента перед вакцинацией. Контроль за постановкой вакцины".

Рубрики: Общество

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