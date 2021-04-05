Первая крупная партия «ЭпиВакКороны» отправлена в регионы. Получат вакцину не все

Партию вакцины «ЭпиВакКорона» из более 230 тысяч комплектов доз направили в 40 регионов России. Это первая крупная поставка "векторовской" вакцины с момента ее создания. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Первая крупная партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" направлена в регионы России в понедельник, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Более 230 тысяч комплектов вакцины поступят в более чем 40 субъектов страны. Какие конкретно города получат "векторовскую" вакцину, не уточняется.

В Петербурге была только одна поставка "ЭпиВакКороны". Это 1000 доз, доставленных в Северную столицу в декабре прошлого года. Партия целиком пошла на вакцинацию сотрудников регионального Управления Роспотребнадзора.

Получит ли "ЭпиВакКорону" Петербург сейчас, неизвестно. В комитете здравоохранения на вопрос "Доктора Питера" ответили, что не знают о поставках в Северную столицу.

Вакцина "ЭпиВакКорона" новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора поступила в гражданский оборот в феврале. Ей привилась вице-премьер России Татьяна Голикова.

Сообщалось также, что "Вектор" получил более 45 обращений из других стран о проведении исследований и начале производства вакцины «ЭпиВакКорона».

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