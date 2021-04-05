Главная
Новости
Симптомы
Болезни
Диагностика
Клиники
Клиники в деталях
Поиск
На карте
Отзывы о клиниках
Информация
Фармация
Новости
Поиск
На карте
Поиск
Премия
Фонтанка.ру
Инфекционные болезни

Первая крупная партия "ЭпиВакКороны" отправлена в регионы. Получат вакцину не все

15:35, 05.04.2021   / 0 комментариев ↓
Партию вакцины «ЭпиВакКорона» из более 230 тысяч комплектов доз направили в 40 регионов России. Это первая крупная поставка "векторовской" вакцины с момента ее создания. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Первая крупная партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" направлена в регионы России в понедельник, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Более 230 тысяч комплектов вакцины поступят в более чем 40 субъектов страны. Какие конкретно города получат "векторовскую" вакцину, не уточняется. 

В Петербурге была только одна поставка "ЭпиВакКороны". Это 1000 доз, доставленных в Северную столицу в декабре прошлого года. Партия целиком пошла на вакцинацию сотрудников регионального Управления Роспотребнадзора.

Получит ли "ЭпиВакКорону" Петербург сейчас, неизвестно. В комитете здравоохранения на вопрос "Доктора Питера" ответили, что не знают о поставках в Северную столицу.

Читайте также: «ЭпиВакКорона» - живая или мертвая вода? Почему ученые называют ее особо секретной вакциной

Вакцина "ЭпиВакКорона" новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора поступила в гражданский оборот в феврале. Ей привилась вице-премьер России Татьяна Голикова.

Сообщалось также, что "Вектор" получил более 45 обращений из других стран о проведении исследований и начале производства вакцины «ЭпиВакКорона».

Читайте также: «ЭпиВакКорона» вызывает антитела даже у плацебников. Эксперты — о странностях научной статьи, посвященной вакцине центра «Вектор»

© Доктор Питер

0 комментариев →

Новости

17:15
Число медпунктов для петербургских дачников в садоводствах Ленобласти выросло. Уже известны адреса и график работы всех амбулаторий
16:37
В Петербурге свободно 17% коек для пациентов с COVID-19. Больницы продолжают возвращаться к обычному режиму работы
15:35
Первая крупная партия «ЭпиВакКороны» отправлена в регионы. Получат вакцину не все
14:50
Число заразившихся ВИЧ петербуржцев за год снизилось на 20%
Все новости