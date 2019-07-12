Число медпунктов для петербургских дачников в садоводствах Ленобласти выросло. Уже известны адреса и график работы всех амбулаторий

Число медпунктов для петербургских дачников в садоводствах Ленобласти выросло. Уже известны адреса и график работы всех амбулаторий17:15, 05.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
В садоводствах скоро начнут работать врачебные амбулатории в рамках проекта «Полис. Участковые врачи». Выезжающие за город петербуржцы бесплатно смогут получить помощь в случае внезапных проблем со здоровье в 42 медпунктах, 10 из них откроют в садоводствах, где прежде не было медицинской помощи. "Доктор Питер" публикует полный список адресов.
С 1 мая в рамках проекта «Полис. Euromed Group» в Ленобласти традиционно заработают амбулатории для дачников. В этом году их стало больше - петербуржцев будут принимать в 42 медпунктах (в 2020 году их было 35). Готовы к приему пациентов новые 10 медпунктов в садоводствах, в которых прежде не было медицинской помощи, еще в пяти садоводствах построили новые здания амбулаторий - прежде они размещались в приспособленных пеомещениях, а в трех садоводствах такие пункты закрыли - не пользовались спросом.
Напомним, в прошлом году медпункты в садоводствах открылись с 15 апреля - из-за локдауна многие поторопились с открытием дачного сезона и раньше обычного уехали на дачи. В этом году все происходит по обычному графику.
Традиционно дачники получают медицинскую помощь по мере необходимости: им измеряют артериальное давление, температуру, уровень сахара и кислорода в крови, делают ЭКГ, назначаются инъекции. Прием бесплатный, по полису ОМС.
Планируется, что в амбулаториях можно будет вакцинироваться от коронавируса, но только если в Петербурге появится вакцина, для транспортировки которой не требуется соблюдение сложной "холодовой цепи", как для "Спутника V".
"Доктор Питер" публикует полный список амбулаторий - получить медицинскую помощь дачники смогут с 1 мая по 15 октября. Все они будут работать с 9:30 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Выходные дни - понедельник и вторник.
Волховский район:
- СНТ «Ладога» (садоводческий массив «Пупышево», участок №1, строение ФАП);
- СНТ «Рубин» (садоводческий массив «Пупышево», ул. Липовая, строение ФАП);
Всевожожский район:
- СНТ «Балтиец» (1-я Лесная ул., строение ФАП);
- СНТ «№2 им А.А. Кулакова», ( садоводческий массив «Васкелово», 6-я линия, медпункт);
- СНТ «Защита», (садоводческий массив «Ново-Ток-сово», Ленинградское ш., 24 км, участок 26, медпункт);
- СНТ «Остров» (1- линия, строение ФАП);
- ТСН «Белоостров» (ФАП строение 2);
- СНТ «Союз» (10-я линия, д. 219А);
- СНТ «Скиф» (ул. Археологов, строение ФАП);
- СНТ «Дружное-3» (садоводческий массив «Новое Токсово» (ул. Центральная, д. 650);
- СНТ «Северное сияние 2» (садоводческий массив «Васкелово», участок 2, д.77\Участок 77);
- СНТ «Барри-када» (садоводческий массив «Дунай», ул. Ладожская д. 39/1);
Выборгский район:
- ТСН «Светлая гора» (Центральная линия, д. 95, строение ФАП);
- СНТ «Актер» (СМ «Лебяжье», Поэтическая ул., д. 5);
- СНТ «Озерное» (садоводческий массив «Кирпичное», ул. 4-я Озерная, уч. 36);
- СНТ «Левашово» (4-я аллея, д.15);
Гатчинский район:
- СНТ «ЛОМО» (садоводческий массив «Чаща», 7-8 линия, участок 3, строение 3/1);
- СНТ «Строитель» (садоводческий массив «Антропшино», ул. Набережная, уч.55, строение 55/1);
- СНТ «Березка» (садоводческий массив «Чаща», 5-я линия, строение ФАП);
- СНТ «Авиатор» (садоводческий массив «Новинка», ул. Центральная, строение ФАП);
- СНТ «Азимут» (садоводческий массив «Кобринское», 1-я линия, уч. 1);
- СНТ «Пламя» (садоводческий массив «Учхоз», 21-я линия, строение ФАП);
Кингисепский район:
- СНТ «Корвет на Купле» (здание правления, квартал 27);
Кировский район:
- СНТ «Восход Фрунзенское» (садоводческий массив «Восход», здание правления);
- СНТ «Ладога» (садоводческий массив «Восход», 51-52 км Мурманского ш., участок № 15, строение 15-1, участок 1707 8-я Ладожская д. 42А);
- СНТ «Дружба» (садоводческий массив «Грибное», 2-я Садовая, строение ФАП);
- СНТ «Заречное» (садоводческий массив «Славянка», 3-я линия, уч. 396а);
- СНТ «Октябрьский» (ул. Садовая, д. 52);
- СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8» (23-я линия строение ФАП);
- СНТ «Заря» (садоводческий массив «Восход», ул. Центральная, уч. 254);
- СНТ «Восход Василеостровское» (садоводческий массив «Восход», 54-56 км Мурманского ш., Балтийская ул., д.1);
- СНТ «Чайка» (садоводческий массив «Келколово-2», ул. Железнодорожная, д. 1А);
- СНТ «Строитель» (ССНТ «Станция Назия», Магистральная ул., строение медпункта);
Ломоносовский район:
- СНТ «Красногорское» (7-я линия, д. 65А);
- СНТ «Флора 2» (Центральная ул., строение ФАП);
- СНТ «Самсон» (Самсониевская ул., строение ФАП);
- СНТ «Макровец» (ТСН «Новая Ропша –Лесное», Надречная, ул., д.2);
Лужский район:
- СНТ «Эстри», садоводческий массив АСНТ «Дивенская северный массив», здание правления);
- СНТ «Мелиора-тор», садоводческий массив АСНТ «Дивенская южный массив» (уч. 347, строение ФАП);
Московский район:
- СНТ «Зеленый сад» (26-я линия, строение ФАП);
Тосненский район:
- СНТ «Здоровье» (садоводческий массив «Радофинниково - Восточная сторона», Невский проспект, строение ФАП);
- СНТ «Электроаппарат» (садоводческий массив «Бабино- 2», участок 8-2, строение 3В);
- СНТ «Строитель» (садоводческий массив «Радофинниково-Западная сторона», 19-я линия, уч. 5).
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