Число медпунктов для петербургских дачников в садоводствах Ленобласти выросло. Уже известны адреса и график работы всех амбулаторий

В садоводствах скоро начнут работать врачебные амбулатории в рамках проекта «Полис. Участковые врачи». Выезжающие за город петербуржцы бесплатно смогут получить помощь в случае внезапных проблем со здоровье в 42 медпунктах, 10 из них откроют в садоводствах, где прежде не было медицинской помощи. "Доктор Питер" публикует полный список адресов.

С 1 мая в рамках проекта «Полис. Euromed Group» в Ленобласти традиционно заработают амбулатории для дачников. В этом году их стало больше - петербуржцев будут принимать в 42 медпунктах (в 2020 году их было 35). Готовы к приему пациентов новые 10 медпунктов в садоводствах, в которых прежде не было медицинской помощи, еще в пяти садоводствах построили новые здания амбулаторий - прежде они размещались в приспособленных пеомещениях, а в трех садоводствах такие пункты закрыли - не пользовались спросом.

Напомним, в прошлом году медпункты в садоводствах открылись с 15 апреля - из-за локдауна многие поторопились с открытием дачного сезона и раньше обычного уехали на дачи. В этом году все происходит по обычному графику.

Традиционно дачники получают медицинскую помощь по мере необходимости: им измеряют артериальное давление, температуру, уровень сахара и кислорода в крови, делают ЭКГ, назначаются инъекции. Прием бесплатный, по полису ОМС.

Планируется, что в амбулаториях можно будет вакцинироваться от коронавируса, но только если в Петербурге появится вакцина, для транспортировки которой не требуется соблюдение сложной "холодовой цепи", как для "Спутника V".

"Доктор Питер" публикует полный список амбулаторий - получить медицинскую помощь дачники смогут с 1 мая по 15 октября. Все они будут работать с 9:30 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Выходные дни - понедельник и вторник.

Волховский район:

СНТ «Ладога» (садоводческий массив «Пупышево», участок №1, строение ФАП);

СНТ «Рубин» (садоводческий массив «Пупышево», ул. Липовая, строение ФАП);

Всевожожский район:

СНТ «Балтиец» (1-я Лесная ул., строение ФАП);

СНТ «№2 им А.А. Кулакова», ( садоводческий массив «Васкелово», 6-я линия, медпункт);

СНТ «Защита», (садоводческий массив «Ново-Ток-сово», Ленинградское ш., 24 км, участок 26, медпункт);

СНТ «Остров» (1- линия, строение ФАП);

ТСН «Белоостров» (ФАП строение 2);

СНТ «Союз» (10-я линия, д. 219А);

СНТ «Скиф» (ул. Археологов, строение ФАП);

СНТ «Дружное-3» (садоводческий массив «Новое Токсово» (ул. Центральная, д. 650);

СНТ «Северное сияние 2» (садоводческий массив «Васкелово», участок 2, д.77\Участок 77);

СНТ «Барри-када» (садоводческий массив «Дунай», ул. Ладожская д. 39/1);

Выборгский район:

ТСН «Светлая гора» (Центральная линия, д. 95, строение ФАП);

СНТ «Актер» (СМ «Лебяжье», Поэтическая ул., д. 5);

СНТ «Озерное» (садоводческий массив «Кирпичное», ул. 4-я Озерная, уч. 36);

СНТ «Левашово» (4-я аллея, д.15);

Гатчинский район:

СНТ «ЛОМО» (садоводческий массив «Чаща», 7-8 линия, участок 3, строение 3/1);

СНТ «Строитель» (садоводческий массив «Антропшино», ул. Набережная, уч.55, строение 55/1);

СНТ «Березка» (садоводческий массив «Чаща», 5-я линия, строение ФАП);

СНТ «Авиатор» (садоводческий массив «Новинка», ул. Центральная, строение ФАП);

СНТ «Азимут» (садоводческий массив «Кобринское», 1-я линия, уч. 1);

СНТ «Пламя» (садоводческий массив «Учхоз», 21-я линия, строение ФАП);

Кингисепский район:

СНТ «Корвет на Купле» (здание правления, квартал 27);

Кировский район:

СНТ «Восход Фрунзенское» (садоводческий массив «Восход», здание правления);

СНТ «Ладога» (садоводческий массив «Восход», 51-52 км Мурманского ш., участок № 15, строение 15-1, участок 1707 8-я Ладожская д. 42А);

СНТ «Дружба» (садоводческий массив «Грибное», 2-я Садовая, строение ФАП);

СНТ «Заречное» (садоводческий массив «Славянка», 3-я линия, уч. 396а);

СНТ «Октябрьский» (ул. Садовая, д. 52);

СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8» (23-я линия строение ФАП);

СНТ «Заря» (садоводческий массив «Восход», ул. Центральная, уч. 254);

СНТ «Восход Василеостровское» (садоводческий массив «Восход», 54-56 км Мурманского ш., Балтийская ул., д.1);

СНТ «Чайка» (садоводческий массив «Келколово-2», ул. Железнодорожная, д. 1А);

СНТ «Строитель» (ССНТ «Станция Назия», Магистральная ул., строение медпункта);

Ломоносовский район:

СНТ «Красногорское» (7-я линия, д. 65А);

СНТ «Флора 2» (Центральная ул., строение ФАП);

СНТ «Самсон» (Самсониевская ул., строение ФАП);

СНТ «Макровец» (ТСН «Новая Ропша –Лесное», Надречная, ул., д.2);

Лужский район:

СНТ «Эстри», садоводческий массив АСНТ «Дивенская северный массив», здание правления);

СНТ «Мелиора-тор», садоводческий массив АСНТ «Дивенская южный массив» (уч. 347, строение ФАП);

Московский район:

СНТ «Зеленый сад» (26-я линия, строение ФАП);

Тосненский район:

СНТ «Здоровье» (садоводческий массив «Радофинниково - Восточная сторона», Невский проспект, строение ФАП);

СНТ «Электроаппарат» (садоводческий массив «Бабино- 2», участок 8-2, строение 3В);

СНТ «Строитель» (садоводческий массив «Радофинниково-Западная сторона», 19-я линия, уч. 5).

Вся информация о дачной медицине будет размещаться на сайте http://polisoms.ru и в самих садоводствах. Дополнительные вопросы можно задать по телефону + 7 (812) 670-00-30.

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