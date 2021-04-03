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В России полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 3% населения. В регионе-лидере привиты более 7% жителей

20:41, 03.04.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий

В России полностью прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции как минимум 4,72 млн человек – это 3,2% населения. Среди регионов по этому показателю лидируют Чукотка, Москва и Ненецкий автономный округ. В Дагестане даже первую дозу вакцины получили менее 1% жителей.

В России полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 3% населения. В регионе-лидере привиты более 7% жителей
Фото: pixabay.com

Лидером среди регионов по темпам вакцинации от коронавируса стала Чукотка – там первую дозу вакцины получили 14,13% жителей, а полностью завершили курс вакцинации – 7,27%. Такие цифры сегодня, 3 апреля, приводит РБК со ссылкой на данные от региональных властей и публикации оперштабов. Более 6% полностью привившихся жителей насчитали в Москве (6,32%) и НАО (6,04%). Ненамного отстала от них Сахалинская область (5,91%). Также в списке регионов, где обе дозы вакцины получили 5-7% населения, оказались Магаданская и Белгородская области, Санкт-Петербург, Мордовия и Якутия. Всего две дозы получили 4,72 млн (3,23% населения страны).

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Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 6,93 млн россиян (4,74% от общего населения страны). В списке отстающих по темпам вакцинации регионы Северного Кавказа и Удмуртия. По данным СМИ, в Удмуртии первую дозу вакцины получили только 2,95% населения, в Северной Осетии - 2,63%, в Карачаево-Черкесии - 2,56%, в Чечне - 1,94%, в Кабардино-Балкарии - 1,93%, Главным аутсайдером остается Дагестан – там первый компонент вакцины ввели только 0,97% жителей.

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По данным Смольного, на 3 апреля в Петербурге привились от коронавируса 401 057 человек, из них 294 321 полностью закончили цикл вакцинации. Сегодня в город доставили очередную партию «Спутника V» - 44 400 доз.

 

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество

1 комментарий Оставить комментарий

Цифры просто смешные, очевидно вакцинация идет слишком медленными темпами в России.

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