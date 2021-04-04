Что говорят ногти о здоровье человека: 12 тревожных признаков назвала врач

Посмотрите на свои ногти. Они красивые, ровные и крепкие? Это еще не значит, что вы абсолютно здоровы. Есть признаки, которые могут указать на сбои в организме. Оценка состояния ногтей может быть сигналом для обращения к врачу - ставить диагнозы по их виду самостоятельно категорически не стоит. Разобраться, о чем говорят ногти, "Доктору Питеру" помогла врач-диетолог Наталья Сычева.

Ногти и волосы - очень достоверный источник информации о состоянии здоровья, признают врачи, но заниматься самодиагностикой все же не стоит. Если вы рассмотрели на своем ногте какой-то изъян, стоит сдать анализы, прежде чем диагностировать у себя то или иное заболевание.

- Ставить диагноз по ногтям неправильно, - предупреждает врач-диетолог Наталья Сычева. - Их состояние помогает нам лишь вовремя заподозрить дефицит тех или иных питательных веществ и витаминов в организме, и не откладывать визит к врачу, чтобы пройти обследование.

Как понять, что говорят ногти о здоровье человека? Вот несколько тревожных признаков, которые могут указывать не неполадки в организме.

Отсутствие лунул (белых полумесяцев) на ногтях может быть при дефиците витамина В12 и при анемии. В идеале лунка должна составлять 1/5 от длины ногтя.

Если пластина ногтя вогнутая, ложкообразная, также можно заподозрить анемию.

Бороздки на пластине ногтя могут появиться при анемии, а если их много - при дефиците витамина В12.

Белые пятнышки на ногте и побеление ногтевой пластины часто появляются при дефиците цинка. От этого микроэлемента зависит состояние самых разных систем в организме, в том числе иммунной и половой. Недостаток цинка приводит к фурункулезу, дерматиту, снижению сперматогенеза, выпадению волос.

Белая пластина ногтя говорит о дефиците витаминов В12, В1.

Горизонтальные белые линии на ногтях сигнализируют о дефиците В12.

Пожелтение ногтевой пластины свидетельствует о недостатке витамина С. Также по желтоватому цвету и лунообразной форме ногтей можно предположить патологию щитовидной железы. Об этом "Доктору Питеру" ранее рассказывала врач Центра биохимических исследований, к.м.н. Елена Королева.

Если на ногте есть борозды желтого цвета, значит, вашему организму не хватает витамина В1.



Расслоение ногтевой пластины в сочетании с желтым оттенком ногтя – признак дефицита кальция и магния, а также биотина (В7), который способствует правильному обмену веществ и работе нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

Заусеницы указывают на нехватку витаминов А и Е, биотина (В7).

Искривлённость ногтей говорит о дефиците витаминов А и В6.

Медленный рост ногтей может быть следствием плохого усвоения кальция.

Утолщение ногтя по периметру происходит из-за недостатка витамина А.

Ломкие ногти говорят о дефиците фолатов и витамина В3.

Врачи отмечают, что состояние ногтей у женщин зависит в том числе и от того, какими лаками и средствами для его снятия они пользуются. Поэтому очень важно применять качественную косметику.

А главное, следует помнить, что лечить волосы, ногти, кожу нужно изнутри, поскольку их состояние зависит от состояния всего организма.