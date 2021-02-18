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Более 230 клиник соперничают за выход в финал премии «Доктор Питер — частная медицина». Еще есть шанс назвать своего кандидата

16:05, 31.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Петербуржцы длится выдвигают номинантов на участие в премии «Доктор Питер — частная медицина». Всего по 10 номинациям названо более 230 клиник, как многопрофильных, так и узко специализированных. Назвать своего номинанта или добавить голосов тем, кто уже участвует в премии, читатели «Доктора Питера» и «Фонтанки» могут до 18 апреля.

Более 230 клиник соперничают за выход в финал премии &laquo;Доктор Питер &mdash; частная медицина&raquo;. Еще есть шанс назвать своего кандидата
Фото: pixabay.com

Уже месяц продолжается первый этап премии «Доктор Питер — частная медицина» - выдвижение номинантов. За это время по 10 номинациям названо более 230 частных клиник, некоторые из них заслужили доверие пациентов сразу по нескольким направлениям. В некоторых номинациях, таких как многопрофильные клиники, офтальмология, центры ЭКО или инструментальная диагностика, уже определились явные лидеры, в других пока идет равная борьба. Самая активная номинация — стоматология, здесь уже названо более 100 клиник, как крупных, сетевых, так и локальных.

Но расклад еще может кардинально измениться - до 18 апреля каждый читатель может назвать клиники, которые он считает лучшими в своей сфере: от многопрофильных и детских, до реабилитационных центров и лабораторий. Сделать это очень просто  — достаточно быть зарегистрированным в одной из социальных сетей.

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Напомним, что премия «Доктор Питер — частная медицина» проводится в два этапа: до 18 апреля читатели называют свои любимые клиники. Затем по количеству голосов будет выбран ТОП-5 в каждом направлении, еще 5 клиник выберет экспертный совет из числа названных читателями. На втором этапе, который стартует 26 апреля можно будет проголосовать за одного из десяти претендентов в каждой номинации. А лучших 16 июня «Доктор Питер» и «Фонтанка» наградят на торжественной церемонии.

Рубрики: Общество

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