Ученые предупреждают мужчин: от уровня тестостерона зависит степень риска развития рака кожи

Рак кожи - самое распространенное онкологическое заболевание. В группе риска - мужчины с высоким уровнем гормона тестостерона. Об этом говорится в новом исследовании ученых.

Исследование, опубликованное в журнале International Journal of Cancer, подтвердило связь высокого уровня тестостерона и развития рака простаты у мужчин и рака груди и эндометрия - у женщин в постменопаузе. Но ученые сделали и новые выводы - мужчины с более высокой концентрацией общего и свободного тестостерона рискуют получить злокачественное заболевание кожи.

"Связь между тестостероном и раком кожи, в том числе самым опасным - меланомой, была обнаружена впервые", - заявила изданию Daily Mail доктор Элеонора Уоттс, ведущий автор исследования. Она отметила, что исследователи собираются продолжить наблюдения.

"Дальнейшие исследования необходимы, но такие крупные исследования могут изменить наше фундаментальное понимание причин возникновения рака кожи и помочь выявить людей из группы риска", - заявила Мишель Митчелл, исполнительный директор Cancer Research UK, благотворительной организации по изучению рака и повышению осведомленности о заболевании в Британии.

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Высокий уровень тестостерона влияет на многие аспекты здоровья и психики, и не только у мужчин. Так, облысение (алопеция) по мужскому типу у мужчин и у женщин связано с деятельностью мужского гормона тестостерона. А психологи выяснили, что высокий уровень гормона тестостерона может сделать мужчин менее щедрыми и более склонными к эгоистичному поведению.

Тестостерон - основной половой гормон, который в основном вырабатывается в яичках и в надпочечниках. Его уровень резко повышается в период полового созревания и может сохраняться до старости. Помимо влияния на половое влечение и выработку спермы, он также играет роль в развитии сильных костей и мышц, а также в том, как организм распределяет жир. Женщины также вырабатывают небольшое количество гормона в яичниках и надпочечниках, и это влияет на их фертильность, кости и мышцы.

Факторы риска для возникновения рака кожи:

Воздействие солнца. Ультрафиолетовые лучи от солнца и в солярии вредны для кожи.

Родинки. Чем больше у вас родинок, тем выше риск развития меланомы.

Тип кожи. Светлокожие имеют более высокий риск развития рака кожи.

Цвет волос. Рыжеволосые подвержены большему риску, чем другие.

Наследственность.

Профилактика рака кожи:

Не загорайте под активным солнцем.

Нанесите солнцезащитный крем за 30 минут до выхода на улицу.

Берегите новорожденных от солнца.

Проверяйте свою кожу каждый месяц.

Ежегодно посещайте врача для осмотра кожи.

Общие признаки раков кожи:

рак кожи выглядит на первый взгляд как крупная родинка или аномальное скопление клеток;

периодическая кровоточивость припухлостей (особенно в летнее время); изменения в структуре кожи;

появление на коже новообразований;

повреждение кожи, длительно не поддающееся лечению.