Ни себе, ни питомцу: Россияне продолжают отказываться от вакцинации. Прививать домашних животных от COVID-19 тоже не хотят

Россиян, которые однозначно готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции всего 9%, домашних питомцев однозначно готовы вакцинировать только 5% владельцев, показали результаты опроса. В РФ идет прививочная кампания, в апреле появится вакцина для животных "Карнивак-Ков", но с прививкой ни себе, ни животному, россияне не торопятся.

Каждый одиннадцатый россиянин (9%) ответил, что он "однозначно готов сделать прививку от коронавируса", еще 19% опрошенных выбрали вариант "скорее да". Почти половина (41%) однозначно против вакцинации (отказываются, в основном, женщины), 31% "скорее всего против", но точного ответа все равно дать не могут.

Опрос также показал, что мужчин, однозначно готовых сделать прививку, больше, чем женщин: 34% и 21% соответственно. Россияне старше 45 лет заинтересованы в вакцинации больше, чем молодежь (на 34%). Среди респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей готовых сделать прививку больше всего (35%).

Опрос проводили в марте 2021 года. Если сравнивать с цифрами января, то желающих вакцинироваться стало гораздо меньше. Так, зимой "однозначно да" ответили 14%, а весной - 9%. "Однозначно нет" в начале года заявили 17% опрошенных, сейчас отказывается уже 41%.

Россельхоз обещал, что в конце апреля 2021 года в гражданский оборот поступит вакцина «Карнивак-Ков». Препаратом можно будет прививать пушных зверей, в том числе домашних кошек и собак. Как выяснилось, однозначно готовы сделать прививку своему питомцу только 5% владельцев собак и столько же - хозяев кошек. "Однозначно нет" выбрали 43% "собачников" и 41% "кошатников".

Опрос проводили аналитики сервиса SuperJob среди экономически активного населения России старше 18 лет, все опрошенные не делали прививку от коронавируса.

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