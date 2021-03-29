Ни себе, ни питомцу: Россияне продолжают отказываться от вакцинации. Прививать домашних животных от COVID-19 тоже не хотят

Ни себе, ни питомцу: Россияне продолжают отказываться от вакцинации. Прививать домашних животных от COVID-19 тоже не хотят13:55, 29.03.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Россиян, которые однозначно готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции всего 9%, домашних питомцев однозначно готовы вакцинировать только 5% владельцев, показали результаты опроса. В РФ идет прививочная кампания, в апреле появится вакцина для животных "Карнивак-Ков", но с прививкой ни себе, ни животному, россияне не торопятся.
Каждый одиннадцатый россиянин (9%) ответил, что он "однозначно готов сделать прививку от коронавируса", еще 19% опрошенных выбрали вариант "скорее да". Почти половина (41%) однозначно против вакцинации (отказываются, в основном, женщины), 31% "скорее всего против", но точного ответа все равно дать не могут.
Опрос также показал, что мужчин, однозначно готовых сделать прививку, больше, чем женщин: 34% и 21% соответственно. Россияне старше 45 лет заинтересованы в вакцинации больше, чем молодежь (на 34%). Среди респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей готовых сделать прививку больше всего (35%).
Опрос проводили в марте 2021 года. Если сравнивать с цифрами января, то желающих вакцинироваться стало гораздо меньше. Так, зимой "однозначно да" ответили 14%, а весной - 9%. "Однозначно нет" в начале года заявили 17% опрошенных, сейчас отказывается уже 41%.
Читайте также: Россияне хотят привиться той же вакциной, что выберет Путин. Но в Кремле не хотят ее называть
Россельхоз обещал, что в конце апреля 2021 года в гражданский оборот поступит вакцина «Карнивак-Ков». Препаратом можно будет прививать пушных зверей, в том числе домашних кошек и собак. Как выяснилось, однозначно готовы сделать прививку своему питомцу только 5% владельцев собак и столько же - хозяев кошек. "Однозначно нет" выбрали 43% "собачников" и 41% "кошатников".
Читайте также: Нужно ли прививать от коронавируса домашних животных? Отвечает ветеринарный врач
Опрос проводили аналитики сервиса SuperJob среди экономически активного населения России старше 18 лет, все опрошенные не делали прививку от коронавируса.
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
Ну во-первых, судя по окружающим меня реальным людям (а не всякого рода сказкам в СМИ), эта чудесная вакцина в половине случаев гарантирует минимум 1-2 дня "отдыха" дома с температурой под 39. И так 2 раза. То есть чтобы не заболеть (может быть) тяжело, а может быть и легко, предлагается точно 2-3 дня переболеть... Хм. У меня из знакомых коронавирусом болели уже многие, в больницу попал только один. Большинство отделались парой дней температуры и сидением на карантине. Из привившихся четырёх-пяти человек кто-то перенес легко, кто-то не очень, одна женщина лежала 2 раза с 39. Разница для обычных взрослых, не больных людей вроде и в пользу прививки, но небольшая, по правде то...
Ну и плюс ко всему этот "геморрой" с записью, часто - очередями, да еще два раза повторяющийся. От гриппа на каждом углу и в любой коммерческой клинике прививали, а тут Госуслуги и пр. прелести.
Так что не вижу сюрпризов в отсутствии энтузиазма.