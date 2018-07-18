Мужчина больше года прожил с ножом в груди - только в холодную погоду ощущал легкое покалывание

25-летний филиппинец чуть больше года назад подрался с хулиганами - один из нападавших ударил его ножом. Потерпевший обратился к врачам, но медики не заметили ничего подозрительного и зашили рану. Спустя 14 месяцев на медосмотре рентген показал, что у мужчины в груди осталось 10-сантиметровое лезвие.

В начале 2020 года 25-летний Кент Райан Томао приехал в город Кидапаван, где у него случился конфликт с подростками. Завязалсь драка, один из нападавших ударил Кента ножом, пишет издание Coconuts.

Мужчина обратился в больницу. Медики осмотрели рану и, посчитав, что рентген не понадобится, зашили ее. Лезвия врачи не заметили. По словам Томао, он не ощущал какого-либо дискомфорта, кроме того, что в холодную погоду рана начинала слегка побаливать. Но это не причиняло ему сильной боли, поэтому Кент не обращался к врачам.

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Спустя 14 месяцев мужчина проходил медосмотр. Рентген показал, что в нескольких сантиметрах от легкого у филиппинца находится 10-сантиметровое лезвие. Пострадавший решил поехать в ту же больницу, где ему зашивали рану. Он считает, что удалить лезвие обязан врач, который не заметил его в первый раз, при чем совершенно бесплатно. Судиться с больницей он не собирается.