У женщин, переживших выкидыш, ученые выявили высокий риск преждевременной смерти

Ученые нашли связь между выкидышем и риском преждевременной смерти женщины. Опубликованы предварительные результаты исследования ученых. Врачам рекомендуют тщательно анализировать историю беременностей женщины, чтобы уберечь их от развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании, опубликованном в журнале BMJ, принимали участие более 100 тысяч женщин в возрасте от 25 до 42 лет. В течение 24 лет - с 1993 по 2017 годы - отслеживались течение их беременностей и состояние здоровья. Выяснилось, что у 25,6% участниц исследования хотя бы одна беременность закончилась выкидышем. Из 100 тысяч наблюдаемых женщин за 24 года почти 3 тысячи умерли от различных заболеваний. Чаще причиной смерти были рак и болезни сердечно-сосудистой системы. Показатели смертности были выше у тех, кто перенес три или более выкидыша и у женщин с самопроизвольным выкидышем в возрасте до 24 лет. У них риск преждевременной смерти в возрасте до 70 лет увеличивается на 19%, говорят исследователи.

"Выкидыш может быть предупреждением, как для женщин, так и для врачей, о предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету 2 типа и гипертонии, а также фактором риска более ранней смерти, чем у женщин с другим исходом беременности", - говорит один из авторов исследования Хорхе Чаварро, доктор медицины Гарвардской медицинской школы в Бостоне. Он полагает, что необходимо провести дополнительные исследования о связи выкидыша и долгосрочного здоровья женщин, поскольку на самопроизвольный аборт могут повлиять самые разные факторы - в том числе, возраст женщины, генетические проблемы, ожирение, диабет или миома.

“Один из важнейших выводов исследования для клиницистов - необходимость тщательного изучения репродуктивного анамнеза своих пациенток, включая историю выкидышей. Это поможет назначить необходимые обследования и выявить сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях”, - говорит доктор Чаварро. Он добавляет, что женщинам с факторами риска могут быть также рекомендованы в том числе изменение рациона питания и увеличение физической активности.

Самопроизвольный аборт - один из наиболее частых неблагоприятных исходов беременности. По оценкам StatPearls, до 26% беременностей всех заканчиваются выкидышем и до 10% клинически признанных беременностей (визуализированных на УЗИ), отмечает издание EverydayHealth.