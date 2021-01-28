В больнице под Курском медсестра погибла на рабочем месте. В ее смерти подозревают врача-реаниматолога

Молодая женщина погибла на рабочем месте в районной больнице города Фатеж Курской области. Она была задушена. Ее тело нашли утром после ночной смены. В убийстве 21-летней медсестры подозревают врача-реаниматолога. Он уже задержан, возбуждено уголовное дело.

Трагическое происшествие случилось в красной зоне Фатежской центральной районной больницы 26 марта. Прямо на рабочем месте погибла 21-летняя медсестра. Она была убита. Ее тело с множественными травмами обнаружили утром после ночной смены. По подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье 1 ч.105 УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый находился в помещении Фатежской центральной районной больницы с 21-летней сотрудницей. Между ними внезапно возникли неприязненные отношения, "мужчина стал наносить ей телесные повреждения, а также давить рукой шею потерпевшей". Смерть девушки наступила от асфиксии, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Курской области.

Как сообшают местные СМИ, подозреваемый в убийстве девушки - врач-реаниматолог, приехавший в районную больницу из Курска для работы в период пандемии.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.