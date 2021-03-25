В Госдуме предложили вернуть пациентам с диагнозом "рак" возможность принимать таблетки дома, без посещений клиник

В Госдуме онкологи обсудили возможность лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в амбулаторных условиях за счет ОМС. Это не только снизит расходы на терапию до стоимости препаратов, но и позволит многим пациентам оставаться трудоспособными, считают эксперты.

В России законодательно предлагают закрепить право онкопациентов на бесплатное получение жизненно необходимых лекарств в амбулаторных условиях за счет средств ОМС. Этот вопрос обсуждался в четверг в Госдуме на заседании экспертного совета. Участие в нем принимали депутаты, представители региональных Минздравов и ТФОМС, главные внештатные специалисты-онкологи, руководители профильных медицинских организаций в сфере здравоохранения.

В России на протяжении многих лет для пациентов, получивших необходимое лечение в стационарных условиях, действовали региональные программы бесплатного льготного обеспечения для амбулаторного лечения. За счет региональных бюджетов закупались препараты - их выдавали пациентам на руки и они принимали их дома. Выделение огромных средств на государственную программу "Онкология" через систему ОМС привело к тому, что в регионах собственные программы льготного обеспечения пациентов с онкологическими диагнозами резко "свернули". А нуждающихся в приеме лекарств оформляют в дневные стационары (для этого нерационально расходуются средства ОМС на предварительные обследования, необходимые при любой госпитализации). Это происходит потому, что по закону об ОМС, пациенты могут обеспечиваться препаратами за счет средств фонда только при лечении в стационаре. При этом пациенты вынуждены ездить ежедневно за своими таблетками в клиники, уполномоченные на оказание такого вида помощи.

«Государству выгодно создать возможность обеспечивать амбулаторно лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями - это не только снизит расходы на лечение до стоимости препаратов, но и позволит многим пациентам оставаться трудоспособными в течение всего лечения», - сказал депутат Госдумы Сергей Миронов.

После заседания планируется собрать все предложения в специальную резолюцию, которая станет основой для внесения изменений в соответствующие нормативные документы.

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