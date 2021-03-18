Как надо спать, чтобы утром не болела голова, объяснил невролог

Если после пробуждения болит голова, возможно, вы спите в неправильной позе, утверждает врач-невролог Евгений Соколов. Специалист объяснил, какую позу для сна можно назвать идеальной, а каких, наоборот, стоит избегать.

"Лучшая поза для сна - это поза на боку, с немного согнутыми руками и ногами, так как она будет наиболее оптимальна для расслабления. И желательно спать на правом боку. Когда вы лежите на левом, сердце испытывает нагрузку от сдавливания средостением и лёгкими", - рассказал "Аргументам и Фактам" доктор медицинских наук, врач-невролог Евгений Соколов.

Что касается нежелательных поз для сна, то к ним эксперт отнес сон на животе и спине.

Когда человек спит на животе, ему приходится поворачивать голову набок. В таком положении перегибаются не только дыхательные пути, но и артерии и вены шеи, обеспечивающие кровообращение головного мозга. По этим причинам не стоит спать на животе, за исключением ситуаций, в которых другие позы противопоказаны. "Допустим, при артрозе тазобедренного сустава человек не может спать на боку, а при переломе рёбер - на спине", - пояснил Соколов.

По возможности, также старайтесь не спать на спине, говорит он. В этой позе человек находится с выпрямленными руками и ногами, что не совсем физиологично. Помимо этого, во время сна расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьёзно затруднять дыхание.