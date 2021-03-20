Как стать вегетарианцем без вреда для здоровья и кому противопоказано такое питание, объясняли эксперты Роскачества

Переход на растительное питание - серьезный шаг. Чтобы начать питаться по-новому без вреда для здоровья, необходимо сдать анализы и первое время наблюдаться у врача. Кому точно не следует отказываться от мяса, каких микроэлементов чаще всего не хватает вегетарианцам и какие виды растительного питания существуют, рассказали эксперты Роскачества.

Кому подходит вегетарианство?

Растительного питания можно придерживаться, если человек регулярно контролирует состояние организма – уровень белка, активность ферментов и гормонов, различных микронутриентов. Необходимо сдавать анализы и при необходимости дополнительно принимать нутритивную поддержку - аминокислоты, витамины и микроэлементы, поясняет диетолог Татьяна Пономарева.

Например, иногда вегетарианская диета может быть показана пациентам с диагностированным диабетом или высоким уровнем «плохого» холестерина. При этом важно помнить, что рекомендации по исключению из рациона продуктов животного происхождения может давать только врач.

Разрешено ли вегетарианство при беременности и грудном вскармливании?

Если контролировать свое состояние с помощью диагностики и принимать витамины и специальные добавки, то такое питание допустимо, – утверждает эксперт. – Но все же сторонники ЗОЖ из разных стран считают, что нужно постараться получить все необходимые питательные вещества из продуктов, а уже потом дополнять рацион извне тем, чего он недополучает.

Кому противопоказано такое питание?

Детям, так как организм в первые годы жизни быстро растет и развивается. Регулярное недополучение различных питательных веществ связано с задержкой развития вплоть до каких-либо заболеваний;

Пожилым людям;

Пациентам с рядом хронических заболеваний ЖКТ;

При восстановлении после травм и кровотечений: вегетарианское питание может усугубить дефицит железа;

При железодефицитной анемии и дефиците витаминов группы В.

Уровень каких микроэлементов стоит контролировать, если вы решили перейти на вегетарианство

Следите за уровнем витамина В12, его дефицит чреват снижением скорости синтеза клеток крови. Одновременно повышается концентрация в крови гомоцистеина, который увеличивает риск развития инфарктов и инсультов. Частично витамин В12 синтезируется микрофлорой нашего кишечника, но бактерии не могут покрыть полностью суточную потребность организма в этом витамине.

Второй важный показатель - это железо. Из растительных продуктов мы можем усвоить только от 2 до 12% этого микронутриента, а из животных – до 30–35%. В них содержится гемовое железо, которое по своему строению похоже на железо, входящее в состав эритроцитов. Из-за дефицита железа развивается гипоксия – нехватка кислорода, что ускоряет процесс старение организма.

Не забывайте про цинк. Недостаток этого элемента ведет к сбою обменных процессов белков, жиров и углеводов. Связано это с тем, что цинк входит в состав более чем 300 ферментов. Его дефицит может привести к нарушению работы эндокринных органов – щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы, а также к снижению иммунитета и половой функции у мужчин.

Прежде чем перейти на вегетарианское питание, необходимо убедиться, что оно не навредит здоровью, поэтому необходимо сдать анализы и при переходе на новый рацион наблюдаться у врача.

Какие виды растительного питания существуют?

Веганство. Оно предполагает употребление только продуктов растительного происхождения. Это самый строгий вид вегетарианства, при котором запрещены абсолютно все продукты животного происхождения. Некоторые веганы даже не едят мед, потому что его собирают пчелы;

Лактовегетарианство. Наряду с продуктами растительного происхождения допускает употребление в пищу молока и молочных продуктов;

Ововегетарианство исключает употребление молока, но допускает присутствие в рационе яиц;

Лактоововегетарианство. Кроме пищи растительного происхождения, можно есть яйца и молочные продукты.

Среди перечисленных видов вегетарианского питания существуют и более узкие подвиды. Например, среди тех, кто придерживается веганства, принято выделять сыроедов: такие люди не просто едят только растительные продукты, они употребляют их исключительно в сыром виде, без термической обработки, поясняют эксперты Роскачества.

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