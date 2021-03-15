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Можно ли вакцинироваться от COVID-19 пациентам с ревматическими заболеваниями? Объясняет главный внештатный ревматолог Петербурга

13:27, 19.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Наличие ревматического заболевания может быть показанием к вакцинации, уверяет Вадим Мазуров, главный внештатный ревматолог Петербурга, директор НИИ ревматологии им. Мечникова. Эксперт выделил три подгруппы пациентов, которые без опасений могут записываться на прививку.

Можно ли вакцинироваться от COVID-19 пациентам с ревматическими заболеваниями? Объясняет главный внештатный ревматолог Петербурга
Фото: firestock.ru

По словам главного ревматолога Петербурга Вадима Мазурова, вакцинация от коронавируса показана пациентам с ревматическими заболеваниями, у которых нет высокой активности иммуновоспалительного процесса и которые не получают иммуносупрессивные препараты (для подавления иммунитета).

Ревматолог выделил три подгруппы таких пациентов.

- В первую очередь, это страдающие остеоартритом (в основе заболевания лежит нарушение процессов восстановления, а также разрушение тканей сустава, прежде всего, хрящевой и костной) с поражением одного-двух суставов. Чаще всего болезнь поражает коленные суставы. Это довольно распространенное заболевание, в том числе и в Петербурге. Оно сопровождается локальным воспалительным процессом, но не характеризуется какими-либо тяжелыми поражениями различных органов и систем, что могло бы усугубить течение не только основного заболевания, но и тех коморбидных состояний, которые представлены широким перечнем сопутствующих патологий, - поясняет эксперт.

Коморбидность — это состояние, при котором у пациента имеется два или более хронических заболевания, патогенетически связанных между собой, возникающих одновременно.

Ко второй подгруппе врач отнес пациентов с диагнозами "спондилоартрит" или "анкилозирующий спондилоартрит" (хроническое системное заболевание суставов с преимущественной локализацией процесса в крестцово-подвздошных сочленениях, суставах позвоночника и околопозвоночных мягких тканях).

- Если речь идет об отсутствии выраженных воспалительных проявлений, то эти пациенты тоже должны записаться на вакцинацию и сделать все необходимое, чтобы получить достаточно высокий титр антител против коронавирусной инфекции. 

В третью подгруппу Вадим Мазуров включил пациентов с подагрой (ревматическая патология, вызванная отложением кристаллов солей мочевой кислоты - уратов в суставах, затем в почках).

"Мы понимаем, что это заболевание не часто рецидивирует, может быть, один-два раза в году. Для этой группы тоже есть все основания для проведения вакцинации", - пояснил врач.

В Петербурге различными ревматическими заболеваниями страдают около 460 тысяч человек. Сейчас специалисты готовят рекомендации, в которых укажут, какими методами и какую вакцину лучше всего использовать для вакцинации всех остальных пациентов.

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Справка

Ревматические болезни - широкий круг заболеваний, протекающих с преимущественным поражением суставов периартикулярных тканей. Они часто сопровождаются полиогранным поражением с развитием кардиального, почечного, легочного и церебрального синдромов. 

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

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