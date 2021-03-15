Можно ли вакцинироваться от COVID-19 пациентам с ревматическими заболеваниями? Объясняет главный внештатный ревматолог Петербурга

Наличие ревматического заболевания может быть показанием к вакцинации, уверяет Вадим Мазуров, главный внештатный ревматолог Петербурга, директор НИИ ревматологии им. Мечникова. Эксперт выделил три подгруппы пациентов, которые без опасений могут записываться на прививку.

По словам главного ревматолога Петербурга Вадима Мазурова, вакцинация от коронавируса показана пациентам с ревматическими заболеваниями, у которых нет высокой активности иммуновоспалительного процесса и которые не получают иммуносупрессивные препараты (для подавления иммунитета).

Ревматолог выделил три подгруппы таких пациентов.

- В первую очередь, это страдающие остеоартритом (в основе заболевания лежит нарушение процессов восстановления, а также разрушение тканей сустава, прежде всего, хрящевой и костной) с поражением одного-двух суставов. Чаще всего болезнь поражает коленные суставы. Это довольно распространенное заболевание, в том числе и в Петербурге. Оно сопровождается локальным воспалительным процессом, но не характеризуется какими-либо тяжелыми поражениями различных органов и систем, что могло бы усугубить течение не только основного заболевания, но и тех коморбидных состояний, которые представлены широким перечнем сопутствующих патологий, - поясняет эксперт.

Коморбидность — это состояние, при котором у пациента имеется два или более хронических заболевания, патогенетически связанных между собой, возникающих одновременно.

Ко второй подгруппе врач отнес пациентов с диагнозами "спондилоартрит" или "анкилозирующий спондилоартрит" (хроническое системное заболевание суставов с преимущественной локализацией процесса в крестцово-подвздошных сочленениях, суставах позвоночника и околопозвоночных мягких тканях).

- Если речь идет об отсутствии выраженных воспалительных проявлений, то эти пациенты тоже должны записаться на вакцинацию и сделать все необходимое, чтобы получить достаточно высокий титр антител против коронавирусной инфекции.

В третью подгруппу Вадим Мазуров включил пациентов с подагрой (ревматическая патология, вызванная отложением кристаллов солей мочевой кислоты - уратов в суставах, затем в почках).

"Мы понимаем, что это заболевание не часто рецидивирует, может быть, один-два раза в году. Для этой группы тоже есть все основания для проведения вакцинации", - пояснил врач.

В Петербурге различными ревматическими заболеваниями страдают около 460 тысяч человек. Сейчас специалисты готовят рекомендации, в которых укажут, какими методами и какую вакцину лучше всего использовать для вакцинации всех остальных пациентов.

Справка

Ревматические болезни - широкий круг заболеваний, протекающих с преимущественным поражением суставов периартикулярных тканей. Они часто сопровождаются полиогранным поражением с развитием кардиального, почечного, легочного и церебрального синдромов.

© Доктор Питер