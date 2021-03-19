Популярное блюдо корейской кухни облегчает течение СOVID-19, выяснили ученые

Корейские ученые выяснили, что большая продолжительность жизни корейцев и низкий уровень смертности от COVID-19 может быть связан с употреблением в пищу популярного блюда местной кухни - квашеной капусты кимчи. В ней содержатся лактобактерии, антиоксиданты и вещества, которые укрепляют иммунитет и препятствуют развитию инфекции.

Острая корейская квашеная капуста кимчи может сдерживать развитие COVID-19 и облегчать течение болезни. Об этом говорится в исследовании ученых южнокорейского Университета, опубликованных в научном журнале "Клиническая и трансляционная аллергия", сообщает ТАСС.

Регулярное употребление большого количества кимчи помогает снизить уровень ACE2 - фермента в мембране клеток легких, который коронавирус использует в качестве "ворот" для попадания в организм.

Секрет эффекта кимчи - его главный ингредиент - ферментированная пекинская капуста и комбинация острых приправ и специй, которые входят в состав популярного корейского блюда - чеснок, имбирь и красный перец.

Ученые выяснили, что в их составе есть антиоксиданты и вещества, укрепляющие иммунитет - сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол. Именно их комбинация в корейском кимчи облегчает течение коронавирусной инфекции и одновременно смягчает симптомы заболевания, такие как кашель, диарея и затрудненное дыхание.

Ученые отметили, что именно в странах Северо-Восточной Азии, и в том числе Корее, отмечается низкая смертность от COVID-19, и предположили, что большая продолжительность жизни корейцев может отчасти являться результатом ежедневного употребления кимчи.