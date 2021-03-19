Популярное блюдо корейской кухни облегчает течение СOVID-19, выяснили ученые

Острая корейская квашеная капуста кимчи может сдерживать развитие COVID-19 и облегчать течение болезни. Об этом говорится в исследовании ученых южнокорейского Университета, опубликованных в научном журнале "Клиническая и трансляционная аллергия", сообщает ТАСС.
Регулярное употребление большого количества кимчи помогает снизить уровень ACE2 - фермента в мембране клеток легких, который коронавирус использует в качестве "ворот" для попадания в организм.
Секрет эффекта кимчи - его главный ингредиент - ферментированная пекинская капуста и комбинация острых приправ и специй, которые входят в состав популярного корейского блюда - чеснок, имбирь и красный перец.
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Ученые выяснили, что в их составе есть антиоксиданты и вещества, укрепляющие иммунитет - сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол. Именно их комбинация в корейском кимчи облегчает течение коронавирусной инфекции и одновременно смягчает симптомы заболевания, такие как кашель, диарея и затрудненное дыхание.
Ученые отметили, что именно в странах Северо-Восточной Азии, и в том числе Корее, отмечается низкая смертность от COVID-19, и предположили, что большая продолжительность жизни корейцев может отчасти являться результатом ежедневного употребления кимчи.